Χαμάς: Θα απελευθερώσουμε όλους τους ομήρους σε μία ώρα αν σταματήσουν οι βομβαρδισμοί στη Γάζα

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς είπε στο NBC News ότι η Χαμάς είναι πρόθυμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους σε μία ώρα, εάν το Ισραήλ σταματήσει τους βομβαρδισμούς της Γάζας.

Η είδηση έρχεται μετά τον βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Γάζα από ισραηλινούς όπου υπολογίζεται ότι υπάρχουν 500 θύματα.

Οι αριθμοί των θυμάτων από την επίθεση στο νοσοκομείο Al-Ahli Arabi είναι πολύ ρευστοί για την ώρα, καθώς έρχονται αναφορές από τη Γάζα.

Μεταξύ 200 και 300 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση στο συγκρότημα του νοσοκομείου, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Υγείας της Γάζας που διοικείται από τη Χαμάς. «Εκατοντάδες θύματα εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα ερείπια», πρόσθεσε.

Αρχηγός πολιτικής άμυνας στη Γάζα είπε στο Al-Jazeera ότι περισσότεροι από 300 άνθρωποι είναι νεκροί ενώ ο αριθμός ανεβαίνει σε 500 μαζί με τους τραυματίες, δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας της Γάζας. Και τα δύο τμήματα υπάγονται στην κυβέρνηση της Χαμάς.

