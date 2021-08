Χαμός και ποδοπατήματα στο αεροδρόμιο της Καμπούλ – Αναφορές για νεκρό παιδί (βίντεο)

Το απόλυτο χάος επικρατεί στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ, από το οποίο Αφγανοί πολίτες και μη προσπαθούν να φύγουν από τη χώρα, μετά τη χθεσινή κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν.

Διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης, σκάλες επιβίβασης, αεροπλάνα, είναι γεμάτα από πανικόβλητο κόσμο που θέλει να προλάβει να φύγει από το Αφγανιστάν, πριν η ομάδα των ανταρτών εδραιωθεί για τα καλά στην εξουσία.

Σήμερα το πρωί, μάλιστα, Αμερικανοί στρατιωτικοί στους οποίους ανατέθηκε η φρούρηση του αεροδρομίου, πυροβόλησαν στον αέρα για να απωθήσουν χιλιάδες Αφγανούς που είχαν μπει στον διάδρομο απογειώσεων και προσγειώσεων.

«Έχω τρομοκρατηθεί. Πυροβόλησαν στον αέρα. Είδα ένα νεαρό κορίτσι να συνθλίβεται και να πεθαίνει» καθώς ποδοπατήθηκε από το πλήθος, είπε ο αυτόπτης μάρτυρας αυτός στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Την είδηση για τους πυροβολισμούς, επιβεβαίωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι «το πλήθος ήταν εκτός ελέγχου», προσθέτοντας πως οι Αμερικανοί πεζοναύτες «πυροβόλησαν μόνο για να αποτρέψουν το χάος».

Δείτε βίντεο με τον συνωστισμό που επικρατεί στο αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας:

Kabul airport

Thousands try to flee from the Taliban #Afghanistanpic.twitter.com/x2MlOoIRtL

— Oscar Contreras∴🇺🇸🇻🇪 (@oscarcontrera) August 15, 2021