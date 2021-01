Χάος στις ΗΠΑ: Εισβολή οπαδών του Τραμπ, εκκενώνονται κτίρια στο Κογκρέσο – Φυγαδεύτηκε ο Πενς

Χάος επικρατεί αυτή την ώρα στις ΗΠΑ, όπου κτίρια του Κογκρέσου εκκενώνονται από την Αστυνομία, λόγω εισβολής -ακόμη κι οπλισμένων- υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτή είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ που συμβαίνει εισβολή μέσα στα κτίρια της Βουλής και της Γερουσίας.

Διαδηλωτές υπέρ του Τραμπ παραβίασαν οδοφράγματα ασφαλείας περιμετρικά του Καπιτωλίου, ανέβηκαν στην κατασκευή που τοποθετήθηκε για την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν, όπως δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters.

Η συνεδρίαση που ήταν σε εξέλιξη για την επικύρωση της νίκης Μπάιντεν στο Κογκρέσο διακόπηκε μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο των οπαδών του Τραμπ. Παράλληλα, όπως αναφέρει το hellasjournal.com, η αστυνομία έκλεισε το Κογκρέσο και φυγαδεύτηκε από το κτίριο ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς.

