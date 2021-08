Χάος στο Αφγανιστάν: Αναφορές για παιδιά που αγνοούνται εν μέσω του χάους στο αεροδρόμιο της Καμπούλ

Έλα στο Google News

Όλο και περισσότερα παιδιά φαίνεται πως χάνονται και έκτοτε αγνοούνται εν μέσω του χάους που επικρατεί στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, σύμφωνα με αναφορές από τοπικά ΜΜΕ.

Το αφγανικό τηλεοπτικό δίκτυο Ariana μετέδωσε πως μια οικογένεια από την Καμπούλ έχει αναλάβει τη φροντίδα ενός παιδιού, το οποίο είχε χαθεί και το βρήκε να έχει παγιδευτεί στο αγκαθωτό συρματόπλεγμα που περιβάλλει το συγκρότημα του αεροδρομίου.

Desperate appeals via missing children posters are now appearing on the wire at #KabulAirport – parents are losing their kids in the chaos and stampedes of the panicked crowd. The atmosphere is one of absolute heartbreak and terror. #afghanistan @NewsHour @pulitzercenter pic.twitter.com/gCgTPJ2GKH — Jane Ferguson (@JaneFerguson5) August 22, 2021

Παρά τις προσπάθειές τους, δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τους γονείς του παιδιού, λέει η οικογένεια. Το αγοράκι, ηλικίας περίπου 6 ετών, είπε πως η οικογένειά του πήγε στο αεροδρόμιο σε μια προσπάθεια να φύγει από τη χώρα. Ο πατέρας του προφανώς έπεσε εν μέσω του πλήθους και το παιδί δεν έχει δει κανέναν γονέα του από εκείνη τη στιγμή.

Αφγανοί δημοσιογράφοι μεταδίδουν, επίσης, ότι πολλοί αναρτούν φωτογραφίες με παιδιά που αγνοούνται στο αεροδρόμιο. Η κατάσταση στην Καμπούλ είναι χαοτική, εδώ και μία εβδομάδα, καθώς χιλιάδες άνθρωποι προσπαθούν να φύγουν από το Αφγανιστάν, μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους ισλαμιστές Ταλιμπάν την περασμένη Κυριακή.

American service member gives water to #Afghan children while they wait to be allowed to enter the base. It’s baking hot and many people have been outside for a day or two. No bathrooms, and the entire area reeks of urine and rotting garbage. #afghanistan #AfghanistanCrisis pic.twitter.com/sOeEhKgH4f — Jane Ferguson (@JaneFerguson5) August 22, 2021

Οι Ταλιμπάν κατηγορούν τις ΗΠΑ ότι ευθύνονται για το χάος στο αεροδρόμιο της Καμπούλ

Οι ΗΠΑ ευθύνονται για το χάος που επικρατεί στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, όπου χιλιάδες Αφγανοί συνεχίζουν απεγνωσμένα να περιμένουν μια πτήση για να φύγουν από τη χώρα και αυτό πρέπει να σταματήσει “όσο το δυνατόν συντομότερα”, είπε σήμερα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ταλιμπάν.

“Η Αμερική, με όλη τη δύναμή της και τους εξοπλισμούς της (…) απέτυχε να αποκαταστήσει την τάξη στο αεροδρόμιο. Υπάρχει ειρήνη και ηρεμία σε ολόκληρη τη χώρα, όμως επικρατεί χάος στο αεροδρόμιο της Καμπούλ (…). Αυτό πρέπει να σταματήσει όσο το δυνατόν συντομότερα”, δήλωσε ο Αμίρ Καν Μουτακί.

Teeming crowds pressed together over the last two days at the Kabul airport as thousands tried to escape Taliban rule. Follow live updates on the situation in Afghanistan: https://t.co/Gqg5zl7Sij pic.twitter.com/koqMWetjbq — The New York Times (@nytimes) August 21, 2021

“Thousands, maybe tens of thousands, crushed as far as the eye can see. At the front, Taliban militants beat Afghans with canes.”@ramsaysky reports from Kabul airport on the “desperation” as thousands queue in the hope of fleeing Afghanistan. Read more: https://t.co/Nrh0z3BvoQ — Sky News (@SkyNews) August 21, 2021