Χάρτης ECDC: Παραμένει στο «βαθύ κόκκινο» η Κύπρος

Την νέα κατάταξη των χωρών, δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Όπως αναμενόταν, δεν υπήρξε κάποια διαφοροποίηση για την Κύπρο αφού παρέμεινε στο «βαθύ κόκκινο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι βάσει της κατηγοροποίησης του ECDC, στο «βαθύ κόκκινο» μπαίνουν οι χώρες που το συνολικό ποσοστό εντοπισμού περιστατικών τις τελευταίες 14 ημέρες είναι 500 ή περισσότερο.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ανακοινώθηκαν 1,014 κρούσματα κορωνοϊού καθώς επίσης και τρεις θάνατοι.

Updated 🚦 maps are online!

These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic.

Color-blind friendly map in the next tweet.https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/wlBn0pat4m

— ECDC (@ECDC_EU) July 22, 2021