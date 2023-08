Cheems – Πέθανε ο σκύλος που έγινε meme

Ο Cheems Balltze, ο σκυλάκος που είχε γίνει γνωστός σε όλο τον κόσμο μέσω των social media ως meme, πέθανε χθες, Σάββατο, κατά τη διάρκεια επέμβασης.

Ο Balltze, ράτσας Shiba Inu, έγινε viral για το πονηρό του βλέμμα και τις αστείες του εκφράσεις.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσαν οι ιδιοκτήτες του, καλώντας τον κόσμο που αγάπης τον Balltze να μην είναι θλιμμένοι αλλά «να θυμούνται τη χαρά που έφερε ο σκυλάκος στη ζωή πολλών ανθρώπων».

«Βοήθησε πολλούς ανθρώπους κατά τη διάρκεια της πανδημίας και έφερε πολλή χαρά σε πολλούς από εσάς, αλλά τώρα η αποστολή του έχει ολοκληρωθεί. Πιστεύω ότι τρέχει ελεύθερα στον ουρανό και τρώει νόστιμο φαγητό με τους νέους του φίλους. Θα είναι πάντα μέσα στην καρδιά μου» ανέφερε, μεταξύ άλλων, η ιδιοκτήτριά του στη συγκινητική ανάρτησή της.

Αποχαιρέτησαν τον Cheems με memes

Με memes αποχαιρέτησαν τον Cheems Balltze οι χρήστες των social media. Σε κάποιες από τις εικόνες που ανάρτησαν στο Twitter, ο γλυκός σκύλος φαίνεται να μπαίνει στον παράδεισο.

«Αναπαύσου εν ειρήνη Cheems, μου έδωσες χαρά κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα έκλαιγα για έναν σκύλο που δεν γνώρισα ποτέ αλλά ήσουν πραγματικά ξεχωριστός. Θα μου λείψει» έγραψε ένας χρήστης, σύμφωνα με τη Daily Mail.

You will remain in our hearmts forever… KIMNG 👑 #RIPCheems 😞 pic.twitter.com/H1LRVdLx5t

— பாக்டீரியா (@Bacteria_Offl) August 19, 2023