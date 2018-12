Τους τελευταίους έξι μήνες, οι ημέρες στο βόρειο ημισφαίριο μικραίνουν ολοένα και περισσότερο σε διάρκεια και οι νύχτες μεγαλώνουν. Όμως, τα πάντα αλλάζουν από χειμερινό ηλιοστάσιο το οποίο έγινε σήμερα, 21 Δεκεμβρίου, και σήμανε την επίσημη έναρξη του χειμώνα.

Η σημερινή θα είναι η μικρότερη ημέρα σε διάρκεια του έτους και όπως αναφέρει το CNNi το φετινό χειμερινό ηλιοστάσιο είναι ιδιαίτερο, καθώς θα ακολουθηθεί από μία πανσέληνο.

Η πανσέληνος, που είναι γνωστή ως «Παγωμένο Φεγγάρι», θα γίνει αύριο, Σάββατο, και οι λάτρεις της αστρονομίας ίσως καταφέρουν να απολαύσουν και μία βροχή μετεωριτών.

Τι είναι το ηλιοστάσιο

Ηλιοστάσιο ονομάζεται η χρονική στιγμή κατά την οποία ο άξονας της Γης είναι στραμμένος πιο κοντά ή πιο μακριά από τον Ήλιο, ο οποίος βρίσκεται στο ψηλότερο ή χαμηλότερο σημείο του ουρανού (θερινό ή χειμερινό ηλιοστάσιο).

Ημερολογιακά, το χειμερινό ηλιοστάσιο κυμαίνεται μεταξύ της 20ης και της 23ης Δεκεμβρίου, ενώ φέτος η τυπική έναρξη του χειμώνα είναι σήμερα, 21 Δεκεμβρίου, οπότε είναι και η μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου, με διάρκεια 14 ώρες και 29 λεπτά.

Είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει δύο φορές τον χρόνο, τον Ιούνιο το θερινό και τον Δεκέμβριο το χειμερινό, και είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο με τις εποχές του έτους.

Η τελευταία πανσέληνος του έτους

Η αυριανή θα είναι η τελευταία πανσέληνος του 2018. Το φεγγάρι, όμως, θα φαίνεται από σήμερα ολόγιομο.

Ανά τους αιώνες η συγκεκριμένη πανσέληνος έχει λάβει πολλές ονομασίες όπως: Παγωμένο Φεγγάρι, Παγωμένη Πανσέληνος, Μεγάλη Πανσέληνος.

Και για όσους αναρωτιούνται γιατί από όλες τις πανσελήνους εντός του έτους αυτή είναι τόσο ιδιαίτερη η απάντηση είναι η εξής: την επόμενη φορά που μία πανσέληνος θα συμβεί τόσο κοντά σε ηλιοστάσιο είναι το 2029. Δεν είναι μία εμπειρία που μπορεί να βιώσεις κανείς μόνο μία φορά στη ζωή του, ωστόσο, παραμένει πολύ ιδιαίτερη.

Η βροχή των μετεωριτών

Η ετήσια βροχή μετεωριτών Ursids αναμένεται να κορυφωθεί μία ή δύο μέρες μετά το ηλιοστάσιο, άρα εντός του σαββατοκύριακου. Οι τυχεροί θα έχουν την ευκαιρία να δουν έως και 10 «πεφταστέρια» την ώρα, βέβαια αυτό εξαρτάται από το πού βρίσκεται ο καθένας.

