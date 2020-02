Συγχαρητήρια δέχτηκε ο Χοακίν Φίνιξ, ο οποίος χρησιμοποίησε την ομιλία του στα βραβεία Bafta για να καταγγείλει τον «συστημικό ρατσιμό» στην κινηματογραφική βιομηχανία.

Ο Φίνιξ κέρδισε το βραβείο του Α’ ανδρικού ρόλου για την ταινία «Τζόκερ» και στην ομιλία του σχολίασε έντονα ότι όλοι οι υποψήφιοι για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ήταν λευκοί.

«Νομίζω πως στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους έγχρωμους ανθρώπους πως δεν είναι ευπρόσδεκτοι εδώ, νομίζω πως αυτό το μήνυμα στέλνουμε σε ανθρώπους που πρόσφεραν τόσα πολλά στη βιομηχανία μας και με τρόπους που μάς έκαναν να επωφεληθούμε» τόνισε με νόημα ο ηθοποιός.

Η ηθοποιός Βαϊόλα Ντέιβις και η σκηνοθέτης Λούλου Γουάνγκ, που σκηνοθέτησε την ταινία «Farewell», ήταν ανάμεσα σε αυτούς που τον επευφήμησαν στο Twitter.

An uncomfortable silence filled the hall for a long noticeable moment. Thank you Joaquin.

— Lulu Wang (@thumbelulu) February 2, 2020