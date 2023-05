Χωρίς περιθώρια λάθους Άρης και ΑΠΟΕΛ!

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους του Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Με τη διαφορά ανάμεσα στον πρωτοπόρο Άρη και τον δεύτερο ΑΠΟΕΛ να παραμένει στο τρίποντο, η όγδοη αγωνιστική των πλέι οφ του πρωταθλήματος για το πρώτο γκρουπ αναμένεται με τεράστια αγωνία! Ο Άρης φιλοξενεί τον Απόλλωνα στο κοινό τους γήπεδο «Αλφαμέγα» στη Λεμεσό, ενώ ο ΑΠΟΕΛ περιμένει την ΑΕΚ στο ΓΣΠ. Δύο ματσάρες που μπορεί να κρίνουν πολλά ως προς τη μάχη του τίτλου.

Ο Άρης προέρχεται από ισοπαλία στη Λάρνακα με την ΑΕΚ και διατηρεί το προβάδισμα στην κορυφή. Αήττητος εδώ και 14 αγωνιστικές, έχει ξεχάσει πότε ήταν η τελευταία ήττα του (στις 15 Ιανουαρίου)! Ο Απόλλωνας κέρδισε την Ομόνοια στο ΓΣΠ την περασμένη εβδομάδα και απέχει ένα τρίποντο από την τριάδα. Πιστεύει ότι θα πάρει εν τέλει το ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά για να συμβεί αυτό χρειάζεται νίκες.

Η νίκη του Άρη σήμερα έχει απόδοση 1.80, η ισοπαλία είναι στο 3.80 και η νίκη του Απόλλωνα δίνει 4.40 στον Stoiximan , την κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο! Μάλιστα οι τυπικά γηπεδούχοι έχουν δημιουργήσει μία μίνι παράδοση απέναντι στους «γαλάζιους», από τους οποίους δεν έχουν χάσει στα τρία τελευταία παιχνίδια.

Ο Άρης έχει τέσσερα NG στα έξι τελευταία ματς και τρία under 2.5 γκολ στα πέντε τελευταία παιχνίδια. Από την άλλη ο Απόλλωνας έχει έξι NG και under 2.5 γκολ στα οχτώ τελευταία παιχνίδια. Στο σημερινό ντέρμπι το over 2.5 γκολ δίνει 1.88 και το under 2.5 γκολ είναι στο 1.93, ενώ το GG δίνει 1.80 και το NG είναι στο 1.95 στον Stoiximan.

Όλες τις αποδόσεις για το παιχνίδι μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

Στο ΓΣΠ ο ΑΠΟΕΛ υποδέχεται την ΑΕΚ. Για τον ΑΠΟΕΛ η νίκη είναι πλέον μονόδρομος. Η νίκη του ΑΠΟΕΛ έχει απόδοση 1.80, η ισοπαλία είναι στο 3.60 και η νίκη της ΑΕΚ στο 4.60 στον Stoiximan.

Μετά από επτά αγωνιστικές χωρίς νίκη στα πλέι οφ δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες απώλειες για τον ΑΠΟΕΛ. Προέρχεται από ισοπαλία στην Πάφο (η έκτη ισοπαλία στα επτά ματς των πλέι οφ) σε παιχνίδι, στο οποίο επέστρεψε στα γκολ μετά από τρεις αγωνιστικές αφλογιστίας. Το ενδεχόμενο να μείνει και σήμερα άσφαιρος δίνει 4.15, ενώ το ενδεχόμενο να πετύχει 1 γκολ δίνει 2.75. Η ΑΕΚ προέρχεται από ισοπαλία με τον πρωτοπόρο Άρη, από τον οποίο απέχει 6 βαθμούς. Η κορυφή δεν είναι ρεαλιστικός στόχος, αν και όσο υπάρχουν μαθηματικές ελπίδες θα την κυνηγήσει. Ωστόσο πρέπει να προσέξει, αφού καραδοκούν Απόλλωνας και Πάφος στο τρίποντο για να της κλέψουν την τρίτη θέση, την τελευταία που οδηγεί στην Ευρώπη!

Ο ΑΠΟΕΛ έχει τέσσερα διαδοχικά under 2.5 γκολ κα συνολικά έξι στα επτά τελευταία παιχνίδια: το μοναδικό που ήταν over 2.5 γκολ στα πλέι οφ ήταν το ματς με την ΑΕΚ στη Λάρνακα! Έχει επίσης τέσσερα NG στα έξι τελευταία ματς. Από την άλλη η ΑΕΚ έχει τρία σερί under 2.5 γκολ και πέντε ΝG εδώ και επτά αγωνιστικές. Το over 2.5 γκολ στο σημερινό ντέρμπι είναι στο 2.05 και το under 2.5 γκολ στο 1.78, ενώ το GG δίνει 1.93 και το NG 1.82 στον Stoiximan!

Όλες τις αποδόσεις για το παιχνίδι μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

