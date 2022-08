Χρηματοδότηση σε επτά κυπριακά έργα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας το 2021

Κυπριακές επιχειρήσεις και ερευνητικά ιδρύματα εξασφάλισαν χρηματοδότηση για επτά έργα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (European Defence Fund – EDF) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2021, αναφέρει το Υπουργείο Άμυνας.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου επισημαίνεται ότι «σημαντική επιτυχία για την εγχώρια έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας αποτελεί η συμμετοχή κυπριακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων σε 7 προτάσεις έργων του EDF για το 2021».

Τα έργα που πέτυχαν τη χρηματοδότησή τους είναι:

MarsEUs: Modular ARchitecture Solution for EU States (Συμμετοχή εταιρειών SIGNAL GENERIX LTD και ADITESS). Το έργο αφορά στην ανάπτυξη τεχνολογιών που ενισχύουν τη δυνατότητα αντιαρματικών συστημάτων για βολή πέραν του οπτικού ορίζοντα.

COMMANDS: Convoy Operations with Manned – Unmanned Systems (Συμμετοχή εταιρειών ADDITESS, 8BELLS, SIGNALGENERIX και NEDACIANA HOLDINGS). Το έργο αφορά στην ανάπτυξη τεχνολογιών για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατότητων, στόλου συνεργαζόμενων ευφυών επανδρωμένων ή μη επανδρωμένων χερσαίων οχημάτων μάχης.

RF SHIELD: RF Interference Removal for Military Services Based on Spaces Link (Συμμετοχή εταιρείας ECLIPTIC DEFENCE AND SPACE). Το έργο αφορά στην ανάπτυξη τεχνολογιών για την προστασία των ευρωπαϊκών δορυφορικών επικοινωνιών (COMSATCOM/MILSATCOM) στρατιωτικής χρήσης, από εκούσιες ή ακούσιες παρεμβολές.

ALADAN: Ai-based LAnguage technology development framework for Defence ApplicatioNs (Συμμετοχή εταιρείας IANUS CONSULTING). Το έργο αφορά στη σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος αυτόματης μετάφρασης, ομιλίας και κειμένου, βασιζόμενο σε τεχνητή νοημοσύνη για αμυντικές εφαρμογές.

ACTING: Advanced European platform and network of Cybersecurity training and exercises centers (Συμμετοχή Κέντρου Αριστείας ΚΟΙΟΣ και εταιρειών 8BELLS και SIDROCO). Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ευρωπαϊκής πλατφόρμας εκπαίδευσης και ασκήσεων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ενσωματώνοντας εξελιγμένες μεθόδους και τεχνικές προσομοίωσης με σκοπό την ενίσχυση της ενημέρωσης και αξιολόγησης του προσωπικού κυβερνοασφάλειας.

AInception: AI Framework for Improving Cyber Defence Operations (Συμμετοχή των εταιρειών 8BELLS και UBITECH). Το έργο αφορά στην ανάπτυξη εργαλείων καθώς και τεχνικών που βασίζονται σε Τεχνητή Νοημοσύνη για σκοπούς ανίχνευσης, παρακολούθησης και αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων για προστασία στρατιωτικών συστημάτων.

iFurther: High Frequency Over the Horizon Sensors’ Cognitive Network (Συμμετοχή εταιρίας SIGNALGENERIX). Το έργο αφορά στην ανάπτυξη τεχνολογιών δικτυωμένων έξυπνων ραντάρ πέραν του ορίζοντα για αντιμετώπιση εναέριων και θαλάσσιων απειλών σε μεγάλες αποστάσεις με σκοπό την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας.

Στο πλαίσιο των προσκλήσεων του EDF2021, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέσει συνολικά 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ για 61 έργα ως αποτέλεσμα των 23 προσκλήσεων που δημοσιεύθηκαν το 2021, αναφέρει το δελτίο Τύπου.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι «η επιτυχία των κυπριακών εταιρειών με τη συμμετοχή σε 7 προγράμματα του 2021, αποτελεί συνέχεια των επιτυχημένων προσπαθειών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης στην Άμυνα (EDIDP) 2019 και 2020, όπου επιλέχθηκαν συνολικά 10 προτάσεις με συμμετοχή κυπριακών οντοτήτων».

Ο Υπουργός Άμυνας, Χαράλαμπος Πετρίδης, συγχαίρει θερμά τις επιχειρήσεις Ε&Κ και τα Κέντρα Αριστείας για την επιτυχία τους καθώς επίσης όσους συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχία και ιδιαίτερα την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, το Κυπριακό Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Έρευνας και Καινοτομίας.

Όλα τα αποτελέσματα δημοσιεύονται αναλυτικά ατην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4595.