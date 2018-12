Το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble της NASA τράβηξε κοντινές φωτογραφίες του πιο λαμπερού κομήτη του 2018, ο οποίος είναι γνωστός ως 46P/Wirtanen ή Χριστουγεννιάτικος κομήτης.

Ο φωτεινός μπλε κομήτης αποτυπώθηκε από διαφορετικές πλευρές, καθώς συνεχίζει το ταξίδι του στο διάστημα, όντας πλέον σε απόσταση 12 εκατομμύριων χιλιομέτρων από τη Γη.

Τα εξελιγμένα όργανα του τηλεσκοπίου κατάφεραν να τραβήξουν λήψεις με τη λάμψη που εκπέμπεται από ένα σύννεφο αερίου το οποίο εκλύεται από τον κομήτη, καθώς διέρχεται από το ηλιακό σύστημα.

Οι φωτογραφίες, όπως αναφέρει η Daily Mail, βοήθησαν τους αστρονόμους να μελετήσουν όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν τον Χριστουγεννιάτικο κομήτη.

Late last week, Hubble captured an image of Comet 46P/Wirtanen, just before the comet made its closest approach to Earth. The comet is currently visible with binoculars and telescopes near the constellation Taurus: https://t.co/EIR4hBuJDA pic.twitter.com/6Mcg3jQK4t — Hubble (@NASAHubble) December 20, 2018

Η κάμερα ευρείας λήψης του Hubble τους έδωσε το απαραίτητο υλικό ώστε να διαπιστώσουν από τι υλικό έχει δημιουργηθεί το ουράνιο σώμα και πώς μπορεί να αλλάζουν τα αέρια που εκλύει όταν εκτίθενται στο ηλιακό φως ή την ακτινοβολία.

Ακόμη ένα τηλεσκόπιο της NASA, το SOFIA φωτογράφησε τον κομήτη ώστε να μπορέσουν οι επιστήμονες να μελετήσουν το νερό που περιέχει, καθώς ορισμένοι ερευνητές θεωρούν πως το νερό της Γης προέρχεται από κομήτες και αστεροειδείς.

Hey sky watchers, it's a good time to try to catch a #comet. 46P/Wirtanen will make one of the 10 closest comet flybys in the past 70 years, and you may even be able to see it without a telescope. More about the comet: https://t.co/2oLmcRu0OQ

Viewing tips: https://t.co/0bsSfKi9O6 pic.twitter.com/hLiuWcKyrr — NASA Solar System (@NASASolarSystem) December 17, 2018

Αυτή η ανάλυση ίσως τους βοηθήσει να ανακαλύψουν την πραγματική ιστορία του νερού στο ηλιακό μας σύστημα, συμπεριλαμβανομένου και αυτό των ωκεανών.

Το Παρατηρητήριο Chandra X-ray της Αμερικάνικης Διαστημικής Υπηρεσίας έχει αναλάβει την ανάλυση των αερίων που εκλύονται από τον πυρήνα του Χριστουγεννιάτικου κομήτη.