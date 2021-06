Η CiPen ανακηρήχθηκε σε ΜΑΘΗΤΙΚΗ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2021»

Δημιούργησαν μελάνι πένας από αποτσίγαρα

Συνεχίζοντας τις προσπάθειές για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής σκέψης και της καινοτομίας στα σχολεία, ο Junior Achievement Κύπρου (JA Cyprus) φιλοξένησε την περασμένη Παρασκευή τον Τελικό Διαγωνισμό του προγράμματος «Μαθητική Επιχείρηση» 2021. Ο διαγωνισμός αποτέλεσε το αποκορύφωμα των προσπαθειών πέραν των 300 μαθητών/τριών, ηλικίας 15-18 ετών, οι οποίοι δημιούργησαν και λειτούργησαν δική τους μαθητική εταιρεία κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι 10 φιναλίστ – από τις 45 μαθητικές εταιρείες που δημιουργήθηκαν το 2021 – παρουσίασαν την εταιρεία τους και τις καινοτόμες επιχειρηματικές τους ιδέες και αξιολογήθηκαν μέσω συνεντεύξεων από την Τελική Κριτική Επιτροπή, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν τον τίτλο «Εταιρεία της Χρονιάς». Εκτός από τον κύριο τίτλο «Εταιρεία της Χρονιάς» και τα βραβεία δεύτερης και τρίτης θέσης, μαθητικές εταιρίες έλαβαν και άλλα ειδικά βραβεία για τα επιτεύγματά τους σε βασικούς τομείς επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Φέτος, «Εταιρεία της Χρονιάς 2021» αναδείχθηκε η Cipen , η μαθητική εταιρεία από την Αμερικάνικη Ακαδημία Λάρνακας. Με τη βοήθεια της καθηγήτριας τους κ. Άντρεας Χαραλάμπους και του μέντορα τους κ. Κυριάκου Γενναδίου από την PwC Κύπρου , η εταιρεία παρήγαγε μελάνι για πένες χρησιμοποιώντας στάχτη από αποτσίγαρα και στοχεύοντας σε μια φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση στη διάθεση ενός τέτοιου άχρηστου και επιβλαβούς υλικού. Η νικήτρια ομάδας θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό του Junior Achievement Europe τέλη Ιουνίου.

Τη δεύτερη θέση του διαγωνισμού κατέλαβε η μαθητική εταιρεία WeCare από την Τεχνική Σχολή Λάρνακας, με τη στήριξη του καθηγητή τους κ. Γιώργου Σιήππη και του μέντορα τους κ. Νικόλα Καλλή από την εταιρεία MetLife. Οι μαθητές και οι μαθήτριες δημιούργησαν μια εφαρμογή, μια έξυπνη συσκευή για ηλικιωμένους και άτομα με προβλήματα μνήμης. Το προϊόν παρέχει άμεσες και ακριβείς πληροφορίες για τη θέση των ατόμων ανά πάσα στιγμή.

H μαθητική επιχείρηση SignPocket από την Σχολή Κωφών Λευκωσίας κατέλαβε την τρίτη θέση δημιουργώντας μία εφαρμογή που λειτουργεί ως ηλεκτρονικό λεξικό νοηματικής γλώσσας, η οποία μέσω κινητού τηλεφώνου επιτρέπει στα άτομα με προβλήματα ακοής ή κωφά να μπορούν να επικοινωνήσουν με τον υπόλοιπο κόσμο! Η ομάδα υποστηρίχτηκε από την καθηγήτρια τους κ. Αθηνά Νεοφύτου, τη διερμηνέα τους κ. Θέκλα Ελευθερίου και τη μέντορα τους κ. Ζήνα Βαρδάκη από την Astrobank.

Οι νικητές των Ειδικών Signature Awards ήταν:

Βραβείο Ηγεσίας – Arian Adeli Koodehi – QUICKMEALZ (Πάφος INTERNATIONAL SCHOOL)

Βραβείο Καλύτερου Λογότυπου – DOGO (THE JUNIOR AND SENIOR SCHOOL)

Βραβείο για το Προϊόν/Υπηρεσία με τις Περισσότερες Πωλήσεις – Veebo (Λύκειο Αραδίππου – Τάσος Μητσόπουλος)

Βραβείο για το Πιο Καινοτόμο Προϊόν/Υπηρεσία – CIPEN (Αμερικάνικη Ακαδημία Λάρνακας)

Βραβείο για το Καλύτερο Branding και Ψηφιακή Επικοινωνία – EDULUTIONS (Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας)

Βραβείο για τον Καλύτερο Ετήσιο Απολογισμό/Έκθεση – MOUNTOUR (Εμπορική Σχολή Μιτσή Λεμύθου)

Βραβείο Phoenix – BOOK-EAT (G C SCHOOL OF CAREERS)

Βραβείο Κοινωνικής Ευθύνης – CIPEN (Αμερικάνικη Ακαδημία Λάρνακας)

Βραβείο Καλύτερου Εμπορικού Βιντεοκλίπ – WASH-A-BALL (G C SCHOOL OF CAREERS)

Βραβείο Καλύτερης Διαχείρισης Κοινωνικής Αποστασιοποίησης – WASH-A-BALL (G C SCHOOL OF CAREERS)

Βραβείο Κανάλι με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα – WASH-A-BALL (G C SCHOOL OF CAREERS) και BIOTERA (Λύκειο Λατσιών)

Ο οργανισμός JA Cyprus υποστηρίζεται από:

• Στρατηγικός Συνεργάτης: Astrobank Κύπρου

• Εταίροι: Cyta, PwC Κύπρου

• Υποστηρικτής: Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, MetLife

• Θεσμικός Συνεργάτης: Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

