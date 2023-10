Classico για δυνατούς λύτες!

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Το clasico του ισπανικού πρωταθλήματος δεν χάνεται, σε όποια κατάσταση και να είναι οι δύο «αιώνιοι», πόσω μάλλον τώρα που παλεύουν σώμα με σώμα για το πρωτάθλημα! Στην κορυφή η Ρεάλ Μαδρίτης, μαζί με την έκπληξη της σεζόν Χιρόνα, από κοντά στο βαθμό και η Μπαρτσελόνα. Έτσι το ντέρμπι στη Βαρκελώνη έχει τεράστιο ενδιαφέρον, όχι μόνο για το γόητρο που πάντα αποτελεί ισχυρό κίνητρο, αλλά και για τη βαθμολογία.

Το «Μονζουίκ όπου αγωνίζεται φέτος η Μπαρτσελόνα λόγω των έργων στο «Καμπ Νόου» βάζει τα καλά του κι εμείς περιμένουμε την απόλυτη μονομαχία! Η Ρεάλ προέρχεται από ισοπαλία στη Σεβίλλη και φτάνει στο ντέρμπι με 8 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα. Η αήττητη Μπαρτσελόνα (7 νίκες, 3 ισοπαλίες) προέρχεται από αγχωτική νίκη επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο, με τον Γκιού να γίνεται το πρόσωπο της αγωνιστικής, καθώς σκόραρε 33 δευτερόλεπτα μετά το ντεμπούτο του και χάρισε τη νίκη στους Καταλανούς. Στο Champions League μεσοβδόμαδα κέρδισαν και οι δύο με 2-1, η Ρεάλ εκτός έδρας την Μπράγκα και η Μπαρτσελόνα εντός την Σαχτάρ. Η νίκη της Μπαρτσελόνα έχει απόδοση 2.57, η ισοπαλία είναι στο 3.70 και η νίκη της Ρεάλ δίνει 2.82 στην Stoiximan , την κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο!

Οι Καταλανοί έχουν τρία NG και under 1.5 γκολ στα πέντε τελευταία ματς σε Ισπανία και Ευρώπη, ενώ οι Μαδριλένοι έχουν τρία GG στα 4 τελευταία ματς ανεξαρτήτως διοργάνωσης και τέσσερα over 3.5 γκολ στα πέντε τελευταία παιχνίδια. Στο αποψινό clasico το over 2.5 γκολ δίνει 1.60 και το over 3.5 γκολ είναι στο 2.45, ενώ το under 2.5 γκολ έχει απόδοση 2.37. Στο 1.47 το GG, στο 2.55 το NG. Πάντως τα πέντε τελευταία clasico στη Βαρκελώνη ήταν over 2.5 γκολ. Στα 7 από τα 10 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια μπήκαν τουλάχιστον 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο! Απόψε το over 1.5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο δίνει 2.42 στην Stoiximan και το under 1.5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο είναι στο 1.57.

