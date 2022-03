Cyta: Νέα σειρά διακρίσεων για την εξυπηρέτηση πελατών

Το 132 Κορυφαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελάτη στην Κύπρο

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελάτη 132 της Cyta εξασφάλισε το χρυσό βραβείο για το Καλύτερο Κέντρο Ευπηρέτησης (Best Contact Center) στην κατηγορία Customer Service & Operations, στα πρώτα Cyprus Customer Excellence Awards, που διοργάνωσε η BOUSSIAS Cyprus στη Λευκωσία, στις 23 Μαρτίου 2022. Στην ίδια κατηγορία, η Cyta εξασφάλισε και το χρυσό βραβείο για τη Βέλτιστη Αξιοποίηση Δεδομένων & Πληροφοριών (Best Use of Customer Data & Insights), καθώς και το αργυρό βραβείο για την Άριστη και Απρόσκοπτη Εξυπηρέτηση Πελατών κατά την Πανδημία, στην κατηγορία Best Experience in Covid-19 Crisis.

Η βράβευση της Cyta υπογραμμίζει την προσήλωση του Οργανισμού στην εξυπηρέτηση και την ευελιξία προσαρμογής του στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη. Ο Υπεύθυνος του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών του Οργανισμού, κ Σπύρος Χριστοφίδης, δήλωσε σχετικά: «Στη Cyta ο Πελάτης γράφεται με το “Π” κεφάλαιο. Επενδύουμε στη συνεχή παρουσία δίπλα του, στην ειλικρίνεια, στη συνεργασία. Θέλουμε διαρκώς να βελτιώνουμε την εμπειρία των υπηρεσιών μας, για αυτό και πρόσφατα δημιουργήσαμε και νέα online κανάλια εξυπηρέτησης τα οποία ήδη αγκαλιάστηκαν από το κοινό, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από σχετικές έρευνες.»

Διαχρονική δέσμευση της Cyta είναι να παρέχει ψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση, ώστε να βοηθά τους πελάτες της να αξιοποιούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας για να δημιουργούν ένα καλύτερο αύριο, εύκολα, απλά και αξιόπιστα.