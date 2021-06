Δανία – Φιλανδία: Σοκ και αγωνία με Έρικσεν – Κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο (βίντεο)

Σοκαριστικές στιγμές στο παιχνίδι της Εθνικής ομάδας της Δανίας με την Φιλανδία, καθώς ο Δανός μέσος Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε στον αγωνιστικο χώρο και υπάρχει μεγάλη αγωνία για την ζωή του διεθνούς μέσου.

Οι εικόνες ήταν πολύ σκληρές και ο 29χρονος μέσος δίνει μια μεγάλη μάχη για να κρατηθεί στην ζωή, με τα ιατρικά επιτελεία των δύο ομάδων να δίνουν τις πρώτες βοήθειες στον άτυχο ποδοσφαιριστή, ο οποίος κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Έρικσεν δεν είχε για αρκετό διάστημα τις αισθήσεις του και οι γιατροί έδωσαν μεγάλο αγώνα για να κρατήσουν ζωντανό τον διεθνή μέσο, κάνοντας τεχνητή αναπνοή και μαλλάξεις στον παίκτη.

Οι σκηνές ήταν σοκαριστικές και ο κόσμος παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα, την προσπάθεια των γιατρών να κρατήσουν στην ζωή τον Έρικσεν.

Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων έτρεξαν γηια να βοηθήσουν τον άτυχο Νορβηγό μέσο, όταν ο τελευταίος έπεσε στο έδαφος χωρίς να υπάρχει κάποιο μαρκάρισμα. Ο Έρικσεν κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο και αρχικά έγινε προσπάθεια για να μην γυρίσει η γλώσσα του διεθνούς άσου.

Οι τεράστιες προσπάθειες των γιατρών

Οι γιατροί των δύο ομάδων έτρεξαν αμέσως στο σημείο που είχε καταρρεύσει ο Έρικσεν και όπως φάνηκε από τους τηλεοπτικούς δέκτες έκαναν μαλλάξεις στον Νορβηγό μέσο για να τον κρατήσουν στην ζωή.

Στις εξέδρες επικρατούσε απόλυτη σιγή, με τους φιλάθλους να είναι σοκαρισμένοι με τα όσα έβλεπαν μπροστά τους καθώς όλοι κατάλαβαν αμέσως πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση.

Οι γιατροί έκαναν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στον αγωνιστικό χώρο για να κρατήσουν στην ζωή τον διεθνή άσο και αυτή η τιτάνια προσπάθεια έγινε στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Κοπεγχάγης.

Οι δύο ομάδες αποχώρησαν από τα αποδυτήρια, ενώ η ΟΥΕΦΑ ανακοίνωσε και επίσημα την διακοπή του αγώνα.

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency.

