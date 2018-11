H Disney «έσπασε» σήμερα το ίντερνετ με την παγκόσμια πρεμιέρα του teaser trailer για την επανακυκλοφορία της κλασικής και αγαπημένης ταινίας κινουμένων σχεδίων «The Lion King».

Το βίντεο συγκέντρωσε σε μόλις 24 ώρες σχεδόν 13 εκατομμύρια views στο YouTube, τα οποία συνεχώς αυξάνονται, καθώς το κοινό περίμενε από καιρό με ανυπομονησία να ξαναδεί τον Σίμπα, τη Νάλα, τον Ραφίκι και τους υπόλοιπους αγαπημένους ήρωες στην νέα ταινία.

Όσοι είχαν δει την ταινία κινουμένων σχεδίων του 1994 και θυμούνται πώς αρχίζει, παρατήρησαν από την πρώτη στιγμή πως το σημερινό trailer είναι ουσιαστικά μια «ζωντανή» αναβίωση της θρυλικής πλέον σκηνής που άνοιγε το πρώτο «Lion King». Για του λόγου το αληθές, ο λογαριασμός Lights, Camera, Pod στο Twitter δημοσίευσε ένα βίντεο όπου συγκρίνει back-to-back τις ζωντανές σκηνές του σημερινού trailer με τα αντίστοιχα πλάνα της ταινίας κινουμένων σχεδίων, που είχαν σκηνοθετήσει οι Roger Allers και Rob Minkoff. Μόνο στο Twitter, το βίντεο έχει ξεπεράσει ήδη τα 3 εκατομμύρια views, αποδεικνύοντας την καταπληκτική μεταφορά της παλιάς ταινίας με την χρήση της τεχνολογίας CGI.

Στο νέο «The Lion King» του Jon Favreau πρωταγωνιστεί ένα διάσημο καστ ηθοποιών, ανάμεσά τους ο Donald Glover ως Σίμπα, η Beyoncé ως Νάλα αλλά και ο James Earl Jones, που θα κάνει ξανά τον Μουφάσα, ρόλο που είχε υποδυθεί και το 1994 στην ταινία κινουμένων σχεδίων. Στην νέα ταινία παίζουν επίσης οι Billy Eichner, Seth Rogen, John Oliver, Keegan-Michael Key, Eric Andre, Alfre Woodard και Chiwetel Ejiofor.

Here's a side-by-side of 'The Lion King' trailer with the same scenes from the 1994 original movie. #TheLionKing pic.twitter.com/nHpKHWDzPJ

— Lights, Camera, Pod (@LightsCameraPod) November 22, 2018