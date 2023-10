Δέκα Χρόνια Physalis Ltd

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πάρτι για τα 10 χρόνια επιτυχούς πορείας της εταιρείας Physalis Ltd, στις εγκαταστάσεις της στη Λευκωσία. Εκατοντάδες καλεσμένοι έδωσαν το παρών τους και είδαν από κοντά την τεράστια ποικιλία λουλουδιών, ανθέων, πρασινάδων και φυλλωμάτων που εισάγει η εταιρεία.

Η εταιρεία Physalis Ltd, είναι μία κυρίαρχος εταιρεία στον τομέα εισαγωγής και χονδρικού εμπορίου φρέσκων/κομμένων ανθέων, πρασινάδων και φυλλωμάτων και αποτελεί ένα ισχυρό συνεργάτη για όλους τους πελάτες της.

Κατά κύριο λόγο, εισάγονται προϊόντα από χώρες της Δυτικής Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, όπως είναι η Ολλανδία, το Ισραήλ, η Ελλάδα, η Κένυα και η Νότια Αφρική. Η αποκλειστική συνεργασία με μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες/παραγωγούς στη Κένυα, καθιστά την Physalis Ltd την κυρίαρχο εταιρεία στο τομέα της. Θα βρείτε επίσης μεγάλη ποικιλία άλλων λουλουδιών από Ολλανδία και Ελλάδα, καθώς επίσης και πρασινάδες και φυλλώματα από το Ισραήλ. Δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν τα εποχικά και εξωτικά άνθη εισαγόμενα από Νότια Αφρική.

Μία τεράστια γκάμα χρωμάτων από “Forever Roses” γερμανικής εισαγωγής και αποξηραμένα λουλούδια και πρασινάδες ολοκληρώνουν τη πληθώρα επιλογών η οποία μπορεί να καλύψει και τον πιο απαιτητικό πελάτη.

Στόχος της εταιρείας είναι να προμηθεύει προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, φρέσκα και πάντα βάση των αναγκών του κάθε πελάτη ξεχωριστά. Όραμα τους είναι, τα λουλούδια τους παντού..

Επικοινωνήστε μαζί τους στο 22011328 για περισσότερες πληροφορίες.

Επειδή κάθε πελάτης είναι μοναδικός!!!

Physalis Ltd… there is no better way!