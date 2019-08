Λόγο για «εμμονή» του ΑΚΕΛ για απομάκρυνση του από την εξουσία κάνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε σημερινή του τοποθέτηση, μη απαντώντας όμως επί της ουσίας στις αποκαλύψεις του OCCRP, σημειώνοντας μάλιστα και για ισχυρή εντολή…

Σε γραπτή δήλωση, λέει ότι το ΑΚΕΛ παραγνωρίζει μια σειρά μέτρων που ως Κυβέρνηση έχουμε λάβει προκειμένου να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία και το κύρος του κράτους από το κατάντημα που το είχαν οδηγήσει το διάστημα που κυβερνούσαν.

Παράλληλα λέει ότι «είναι απαράδεκτη η σημερινή προσπάθεια του ΑΚΕΛ αμφισβήτησης της ικανότητας και ακεραιότητας της Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ) η οποία αρχίζει έρευνα για την υπόθεση, παρά το γεγονός πως ακόμη και το δημοσίευμα που επικαλούνται ρητώς αναφέρει και επί λέξει: ‘Τα έγγραφα δεν περιέχουν οποιαδήποτε απτή απόδειξη ότι το δικηγορικό γραφείο ή οι υπάλληλοι του, παραβίασαν οποιεσδήποτε νομοθεσίες ή διέπραξαν οποιοδήποτε αδίκημα’. (The documents do not contain any specific evidence that the firm or its employees broke any laws or committed any crimes.)».

«Η απάντηση προς το ΑΚΕΛ είναι η παραπομπή στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας όπου καταγράφεται η σωρεία μέτρων και το ογκώδες έργο Κυβέρνησης – Κεντρικής Τράπεζας – Εποπτικών Αρχών – Βουλής των Αντιπροσώπων, με τίτλο ‘Παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας’» συμπληρώνει και και κάνει λόγο για τον σύνδεσμο — https://www.centralbank.cy/el/licensing-supervision/prevention-and-suppression-of-money-laundering-activities-and-financing-of-terrorism-1 .

«Θέλω να επαναλάβω την έκκληση όπως επικρατήσει επιτέλους η λογική. Το συμφέρον της Κύπρου πρέπει να τεθεί πάνω από κομματικές σκοπιμότητες. Την ίδια ώρα, θέλω να καταστήσω σαφές πως ανάλογες συμπεριφορές περιφρονούν τη δημοκρατικά εκφρασθείσα βούληση του λαού τον Φεβρουάριου του 2018 όταν το 57% μου ανέθεσε την ισχυρή εντολή για διακυβέρνηση της χώρας μέχρι το 2023» προσθέτει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και καταλήγει: «Αυτή είναι εντολή πενταετίας και θα αλλάξει το 2023 με δημοκρατικές διαδικασίες και όχι τριάμισι χρόνια πριν, με κομματικές ντιρεκτίβες…»