Ιστορική ήταν η χθεσινή μέρα για την ακριτική Δερύνεια, όπου 44 χρόνια μετά το βίαιο διαχωρισμό της, άνοιξε το πολυσυζητημένο οδόφραγμα.

Η τελετή διάνοιξης στη βάση των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που εξήγγειλαν οι δύο ηγέτες τον Μάιο του 2015, εξελίχθηκε τελικά σ’ ένα μικρό συλλαλητήριο υπέρ της λύσης του Κυπριακού και της επανένωσης, αφού εκατοντάδες Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι πορεύθηκαν σε αντίθετες κατευθύνσεις από τις δύο πλευρές και συναντήθηκαν στη μέση του δρόμου ανταλλάσσοντας στην κυριολεξία κλάδους ελαίας.

Ο μεγαλύτερος συμβολισμός του ανοίγματος του οδοφράγματος Δερύνειας όμως ήταν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί κατέπνιξαν και παραμέρισαν, με τη θέλησή τους να δουν τα σπίτια τους, τις λίγες αλλά έντονες φασιστικές φωνές και αντιδράσεις που επιχείρησαν και πάλι να σπείρουν το δηλητήριο της μισαλλοδοξίας, ευτυχώς ανεπιτυχώς.

Στις 12 το μεσημέρι, όπως ήταν προγραμματισμένο, μέλη της Εθνικής Φρουράς μαζί με αστυνομικούς μετακίνησαν από το δρόμο το συρματόπλεγμα ανοίγοντας τη δίοδο προς την κατεχόμενη Αγία Ζώνη και την Κάτω Δερύνεια μέσω του ανακατασκευασμένου δρόμου.

Στο χώρο βρέθηκαν από νωρίς μέλη του φασιστικού ΕΛΑΜ που ανάρτησαν πανό.

Λίγα λεπτά πριν τη διάνοιξη, μεμονωμένοι ακραίοι πολίτες μαζί με τα μέλη του ΕΛΑΜ επιχείρησαν να δημιουργήσουν ένταση και επεισόδια με φασιστικές τοποθετήσεις και μέχρι και απειλές σε κάποιες περιπτώσεις.

Τελικά επικράτησε η φωνή της ψυχραιμίας και της λογικής από εκατοντάδες πρόσφυγες από την Κάτω Δερύνεια που αδημονούσαν να περπατήσουν μέχρι τους τόπους τους και άρχισαν να πορεύονται προς την Κάτω Δερύνεια παραμερίζοντας τις φασιστικές φωνές και αντιδράσεις.

Δύο ελαιόδεντρα με μεγάλο συμβολισμό

Πρώτος στην πορεία ήταν ο δήμαρχος Δερύνειας, Άντρος Καραγιάννης, τον οποίο υποδέχθηκαν με θέρμη και συγκίνηση Τουρκοκύπριοι.

Ακολούθως έσμιξαν οι δύο πορείες και εκτυλίχθηκαν συγκινητικές στιγμές. Στο σημείο συνάντησης ανταλλάχθηκαν δύο ελαιόδεντρα με σαφή συμβολισμό τον πόθο των ανθρώπων για ειρήνη και επανένωση.

Ο δήμαρχος Δερύνειας, παραλαμβάνοντας το ελαιόδεντρο, εμφανώς συγκινημένος, δήλωσε έκπληκτος από το πλήθος ανθρώπων που υποδέχθηκαν την πορεία των Ελληνοκυπρίων, τονίζοντας ότι αυτό δείχνει ότι η ελπίδα για λύση είναι ζωντανή.

«Είναι συγκινητικό να έρχεσαι λίγα μέτρα κάτω από τη Δερύνεια και να βλέπεις ανθρώπους να σε περιμένουν με ανοικτές τις αγκάλες. Πρέπει να παραδεχθώ ότι δεν περίμενα να μας αγκαλιάσει τόσος πολύς κόσμος. Σημαίνει ότι τελικά οι προσπάθειες που καταβάλλουμε όλοι από κοινού έχουν ανταπόκριση. Έχουμε κάνει το πρώτο βήμα που ήταν η διάνοιξη του οδοφράγματος της Δερύνειας και του Απλικίου – Λεύκας. Τώρα αναμένουμε να κάνουμε, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, όλοι μαζί το μεγαλύτερο βήμα που είναι η επανένωση της Κύπρου μας. Ευχαριστώ όλους όσοι συνέβαλαν στη διάνοιξη των οδοφραγμάτων και στην προώθηση των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Το γεγονός ότι τόσος κόσμος ήρθε σήμερα εδώ δείχνει ότι υπάρχει θέληση για επανένωση του νησιού» δήλωσε. Το ελαιόδεντρο δόθηκε στον δήμαρχο από τον τουρκοκυπριακό Πολιτιστικό Όμιλο Αμμόχωστος, ο οποίος δρα υπέρ της επαναπροσέγγισης και της επανένωσης. Η πρόεδρος του συλλόγου, Τουτού Τζουμά, εξέφρασε την ελπίδα η ένωση του δρόμου της Δερύνειας να σημάνει την ένωση όλων των δρόμων στην Κύπρο. «Θέλουμε να δώσουμε ένα δώρο ως σύμβολο ειρήνης. Εγώ έζησα στην Πάφο και έχασα τον πατέρα μου στον πόλεμο. Είμαι πολύ συγκινημένη. Ο δρόμος θα ενωθεί, αλλά εγώ θέλω όλοι οι δρόμοι να είναι ενωμένοι. Έχουμε δύο ελαιόδεντρα και είναι δώρα για την ελληνοκυπριακή και την τουρκοκυπριακή πλευρά. Ο δήμαρχος της Δερύνειας πρότεινε να φυτέψουμε μαζί τα ελαιόδεντρα και θα το κάνουμε», δήλωσε συγκινημένη.

«Περιμέναμε 44 χρόνια αυτή τη στιγμή»

Σε δηλώσεις τους, πρόσφυγες από την Κάτω Δερύνεια δεν μπορούσαν να κρύψουν τη συγκίνησή τους για το γεγονός ότι για πρώτη φορά εδώ και 44 χρόνια θα έβλεπαν τουλάχιστον τα σπίτια τους, τα οποία δεν μπορούσαν να δουν λόγω στρατιωτικής ζώνης.

Ο κ. Φοίβος Φιλοθέου εξέφρασε την ελπίδα σύντομα να βρεθεί λύση για να επιστρέψουν όλοι στα σπίτια τους: «Το σπίτι μας είναι 200 μέτρα μέσα από το οδόφραγμα. Τα συναισθήματα μας είναι έντονα. 44 χρόνια καθημερινώς περιμέναμε αυτή την ώρα να δούμε τουλάχιστον το σπίτι μας, διότι δεν μπορέσαμε να το επισκεφθούμε επειδή ήταν σε στρατιωτική ζώνη. Ελπίζουμε σε μια λύση τελική για να επιστρέψουμε στα σπίτια μας».

Η κ. Μάρω Αρέστη Πέτρου αδημονούσε να δει το πατρικό και τη γειτονιά της: «Έχω πολλή αγωνία για να δω το πατρικό μου. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε. Ήθελα να πάω, να περπατήσω, να δω όλη τη γειτονιά, όλη την ενορία, γείτονες» ανέφερε.

Ο κ. Χρίστος Αντωνίου σημείωσε ότι 44 χρόνια αναμονής ήταν πολλά: «Είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι. Για 44 χρόνια περιμέναμε. Το σπίτι μας είναι 200 μέτρα πιο κάτω και δεν μπορούσαμε να το δούμε», είπε, ενώ ο κ. Χαράλαμπος Δαμιανού εκτίμησε ότι αυτά τα μέτρα βοηθούν στην επικοινωνία ανάμεσα στις δύο κοινότητες: «Εκφράζω τη χαρά μου που ανοίγει το οδόφραγμα επειδή είναι ένα πλήγμα στο διαχωρισμό. Αυτά τα μέτρα οπωσδήποτε βοηθούν στην επικοινωνία μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Έχω αισθήματα χαράς αλλά και λύπη και στενοχώρια. Ευχόμαστε στο μέλλον να λυθεί το Κυπριακό», τόνισε. Τα μηνύματα υπέρ της λύσης και της επανένωσης διατυπώθηκαν και σε κοινή διακήρυξη ελληνοκυπριακών και τουρκοκυπριακών οργανωμένων συνόλων της Αμμοχώστου.

Στη διακήρυξη, οι οργανώσεις εκφράζουν την ικανοποίησή τους για το άνοιγμα του οδοφράγματος της Δερύνειας σημειώνοντας ότι από την ημέρα της εξαγγελίας μέχρι χθες ξεπεράστηκαν πολλές δυσκολίες, αλλά ταυτόχρονα έγινε βίωμα η αξία της συνεργασίας και της αλληλεγγύης ανάμεσα στις κοινότητες της Κύπρου. Το αίτημα της διάνοιξης του σημείου διέλευσης, τονίζεται στην κοινή διακήρυξη, προήλθε από συνέργεια ανάμεσα σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τοπικές επιχειρήσεις, πολιτικούς παράγοντες και ακτιβιστές. «Το ότι το αίτημα αυτό προέρχεται από τον απλό κόσμο, καταδεικνύει και την ειλικρινή τους επιθυμία για συμφιλίωση και επανένωση της Κύπρου», τονίζουν οι υπογράφοντες, εκτιμώντας ότι το άνοιγμα του οδοφράγματος είναι η αρχή των προσπαθειών για συμφιλίωση και επανένωση. Ξεκαθαρίζουν καταλήγοντας ότι θα συνεχίσουν τις προσπάθειες για επανένωση της Αμμοχώστου. Η κοινή διακήρυξη υπογράφεται από τους Famagusta Initiative, Αμμόχωστος η πόλη μας, Famagusta Avenue Garage, Famagusta Youth Center, Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου, Cyclists Across Barriers, See Why, Unlocked Limassol, Magusa Kultur Dernegi, Cevre Dostlari Inisiyatifi, Unite Cyprus Now και EMU Labour Union. Από πλευράς ελληνοκυπριακών κομμάτων, παρόντα στην τελετή διάνοιξης του οδοφράγματος ήταν στελέχη και βουλευτές του ΑΚΕΛ.

Τάσος Περδίος