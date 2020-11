Τι σχέση έχουν μια λάμπα που βρίζει, ο θάνατος ενός παππού το ‘74, η ανακάλυψη ενός νέου εμβολίου και ένα gate αεροδρομίου;

Η θεατρική ομάδα Fresh Target Theatre Ensemble σε συνεργασία με το Θέατρο Ριάλτο, παρουσιάζει σε μορφή σκηνοθετημένου αναλογίου τέσσερα νέα μονόπρακτα έργα Κύπριων συγγραφέων, τα οποία προέκυψαν μέσα από πεντάμηνο εργαστήρι έρευνας και ανάπτυξης θεατρικού έργου, στα πλαίσια του προγράμματος Associate Artist Residence Scheme του θεάτρου Ριάλτο.

Στη διάρκεια εξέλιξης των θεατρικών έργων, με την καθοδήγηση του σκηνοθέτη Πάρι Ερωτοκρίτου, οι συγγραφείς Μαρία Α. Ιωάννου, Αυγή Λίλλη, Στέφανος Σταυρίδης και Γιώργος Τριλλίδης, μοιράστηκαν το αρχικό τους υλικό με μια βασική ομάδα ηθοποιών οι οποίοι αυτοσχεδίασαν, έπαιξαν και ζωντάνεψαν τα λόγια των συγγραφέων, έτσι ώστε να εξελίξουν τα έργα τους σε τέσσερα ολοκληρωμένα μονόπρακτα, διάρκειας 15 λεπτών το καθένα. Μοναδικό έναυσμα για τους συγγραφείς, η θεματική Develop. Develop Again. Develop Better. (Developing in Cyprus). Τα τέσσερα έργα που θα παρουσιαστούν σε μορφή θεατρικού αναλογίου, είναι το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας.

Μετά την παρουσίαση των έργων θα ακολουθήσει μικρή ανοιχτή συζήτηση με το κοινό και τους συντελεστές.

Έργα:

Μεταθανάτιος Διάλογος της Μαρίας Α. Ιωάννου

Έργο σε Εξέλιξη της Αυγής Λίλλη

Ένα Γουρούνι Λιγότερο του Στέφανου Σταυρίδη

Gate 8 του Γιώργου Τριλλίδη

Σκηνοθετική επιμέλεια: Πάρις Ερωτοκρίτου και Μαρία Κυριάκου

Ηθοποιοί: Έλενα Καλλινίκου, Γιώργος Κυριάκου, Παναγιώτα Παπαγεωργίου, Βασίλης Χαραλάμπους και Βαρβάρα Χριστοφή.

Δραματολόγος: Άννα Κάλβαρη

Είσοδος: €7

Πληροφορίες: 77777745

Εισιτήρια: www.rialto.com.cy

Το αναλόγιο πραγματοποιείται με την στήριξη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας