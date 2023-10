Παράθυρα/ Ορίζοντας

Για δεύτερη φορά στην καρδιά της παλιάς πόλης της Λεμεσού

Limassol Art Walks 2023

Όπως αναφέρει σχετικό δελτίο τύπου «Μετά την επιτυχία της περσινής διοργάνωσης, το Limassol Art Walks θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη φορά στην καρδιά της παλιάς πόλης, από τις 20 μέχρι τις 22 Οκτωβρίου, καθώς η ζέστη υποχωρεί και ο περίπατος γίνεται ευχάριστος. Επιδιώκοντας να αναδείξει την πολιτιστική ζύμωση που συντελείται στη Λεμεσό τα τελευταία χρόνια, το Limassol Art Walks συγκεντρώνει χώρους σύγχρονης τέχνης, πολιτιστικούς φορείς και πρωτοβουλίες δημόσιας τέχνης σε ένα τριήμερο συνεργασίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 21 συμμετοχές με εκθέσεις, παραστάσεις, προβολές, επισκέψεις σε στούντιο καλλιτεχνών, και ομιλίες, μεταξύ άλλων. Αξιοποιώντας το παρελθόν και το παρόν του ιστορικού κέντρου της Λεμεσού, το Limassol Art Walks φιλοδοξεί να αποκαλύψει πληθώρα πολιτιστικών εκδηλώσεων συνυφασμένων με τον ιστό της πόλης.

Συμμετέχοντες: Art Seen, BPRarts Cultural Management – Catherine Louis Nikita

Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ, Concrete Affection, eins gallery, Joey Ramone, Koraï Project Space, Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη, MeMeraki Αrtist Residency, NeMe Arts Centre, Pylon Art & Culture, Θέατρο Ριάλτο, Tapper, The Edit Gallery, The Gallery 45, The Island Club, Thousand Julys, Yiakazoui, 15m2 in collaboration with tapaitoupa, The Shopkeeper & Co, Alley.

H διοργάνωση των Limassol Art Walks αποτελεί πρωτοβουλία των Αλέξανδρου Διογένους, Χριστόδουλου Παναγιώτου και Τάσου Στυλιανού. Σκοπός της διοργάνωσης είναι να ενθαρρύνει τη συνέργεια ανάμεσα σε συντελεστές του πολιτιστικού οικοσυστήματος της Λεμεσού.