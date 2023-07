Διαχείριση πελατειακής αξίας (CVM)

Του Λεωνίδα Σταυρόπουλου*

Καθώς όλο και περισσότερα δεδοµένα γίνονται διαθέσιµα, οι επιχειρήσεις µπορούν να επωφεληθούν από τη σωστή τους χρήση για τη διαµόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής τους παρακολουθώντας παράλληλα διάφορους βασικούς δείκτες.

Ένας από αυτούς τους δείκτες είναι η αξία του πελατολογίου τους και η δυνατότητα που τους παρέχεται για τη βελτιστοποίησή του.

Σε αρκετούς κλάδους της οικονοµίας έχει αναπτυχθεί η µεθοδολογία Customer Value Management (CVM), η οποία αναλύει το προφίλ των πελατών, ενώνοντας τις νέες τεχνολογίες και τις επιχειρηµατικές διαδικασίες µε σκοπό να παραχθεί µια ολιστική εικόνα για τον κάθε πελάτη ξεχωριστά. Αναλύοντας µεγάλο όγκο δεδοµένων από διάφορες πηγές σε πραγµατικό χρόνο (big data), επιτυγχάνεται ένα βήµα πέρα από τις Business Intelligence (BI) αναφορές, αποκαλύπτοντας τη δυνητική µέγιστη αξία των πελατών.

CVM Vs CRM

Η ∆ιαχείριση των Σχέσεων µε τους Πελάτες (Customer Relationship Management-CRM) εστιάζει στους τρόπους µε τους οποίους µια εταιρεία βελτιώνει τις αλληλεπιδράσεις της µε υφιστάµενους και µελλοντικούς της πελάτες, µε σκοπό την επίτευξη µιας µακροχρόνιας σχέσης. Κύριοι δείκτες επιτυχίας ενός CRM µοντέλου είναι η ικανοποίηση των πελατών, όπως αυτή προσµετράται κυρίως µέσα από το Net Promoter Score (NPS).

Το CVM σε αντίθεση µε το CRM εστιάζει στη βελτιστοποίηση της αξίας του πελατολογίου µιας εταιρείας. Πάντα βασιζόµενο στην ανάλυση δεδοµένων µεγιστοποιεί την αξία που λαµβάνει η επιχείρηση χωρίς να αυξάνει το κόστος απόκτησης και εξυπηρέτησης του πελάτη.

Πιο συγκεκριµένα, οι προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει το CRM συµπεριλαµβάνουν τα έσοδα αλλά και την κερδοφορία που προκύπτουν µέσα από:

– Το κόστος απόκτησης νέων πελατών.

– Την πρόκληση της διατήρησης των πελατών.

– Τις ενέργειες για την αύξηση της αξίας των πελατών.

Υλοποίηση CVM µοντέλου

Ένα CVM µοντέλο πρέπει να λειτουργεί διαδοχικά σε δύο επίπεδα.

Το πρώτο έχει να κάνει µε το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αγορά που δραστηριοποιείται η εκάστοτε εταιρεία. Για παράδειγµα, όταν το επίπεδο κορεσµού αυξάνεται σε µια συγκεκριµένη αγορά µε αποτέλεσµα να µειώνεται η δυνατότητα προσέλκυσης νέων πελατών, οι πόροι του προγράµµατος όσον αφορά τόσο τους ανθρώπους όσο και τα χρήµατα που διατίθενται πρέπει να στραφούν προς τις κατευθύνσεις της διατήρησης των υφιστάµενων πελατών και της αύξησης της αξίας αυτού του πελατολογίου.

Το δεύτερο επίπεδο διαδοχικής λειτουργίας έχει να κάνει µε τον κύκλο ζωής του πελάτη, ο οποίος είναι πρωταρχικής σηµασίας παράγοντας για την προτεραιοποίηση των CVM ενεργειών. Για παράδειγµα, µετά την ενεργοποίηση ενός νέου πελάτη και αφού περάσει ένα εύλογο διάστηµα προσαρµογής, µπορούν να ξεκινήσουν cross sell ή up sell ενέργειες. Μέσα από την ανάλυση συµπεριφοράς του πελάτη παράγεται µια προσωποποιηµένη προσφορά για ένα καλύτερο (up sell) ή συµπληρωµατικό προϊόν (cross sell). Επιπλέον, όταν πλησιάζει ο χρόνος τερµατισµού του συµβολαίου (όπως σε κλάδους των τηλεπικοινωνιών ή των ασφαλειών) ή µειώνεται δραστικά η συχνότητα ή/και η αξία των αγορών (σε κλάδους όπως retail ή e-commerce), προτεραιότητα δίνεται στη διατήρηση των πελατών µέσα από προληπτικές προσφορές ανανέωσης ή επαναφοράς. Τέλος, σηµαντικό κοµµάτι αυτού του κύκλου αποτελούν οι ενέργειες win back για τους πελάτες εκείνους που τελικά σταµάτησαν να λαµβάνουν τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα µιας εταιρείας.

Οφέλη

Ένας οργανισµός που θα υλοποιήσει ένα CVM µοντέλο και θα συµπεριλάβει τακτικές όπως η επανεξισορρόπηση του προϋπολογισµού για το marketing, οι προσαρµοσµένες ανταµοιβές πελατών, οι καµπάνιες cross sell, up sell, retention και win back έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει σηµαντικά τα κέρδη του.

Σε έρευνα της Strategy&, η οποία αποτελεί µέλος του δικτύου της PwC, µε τίτλο “Customer value management. The path to profitable growth in telecom”, τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων αυξήθηκαν έως και 5 ποσοστιαίες µονάδες µεταξύ ορισµένων τµηµάτων πελατών στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών.

* Συµβουλευτικές Υπηρεσίες PwC Κύπρου