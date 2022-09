Διαγωνισμός για δημιουργία Λογοτύπου με θέμα τις δράσεις κοινωνικής ευθύνης του Ομίλου Υπεραγορών Mas

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο διαγωνισμός για την δημιουργία Λογοτύπου με θέμα τις δράσεις κοινωνικής ευθύνης του Ομίλου Υπεραγορών Mas σε συνεργασία με το τμήμα γραφικών τεχνών και διαφήμισης του Πανεπιστημίου Frederick.

Την Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου σε μία σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Frederick, ο Γενικός Διευθυντής κ. Λούκας Ζουρίδης και η Υπεύθυνη Διαφήμισης, Προώθησης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Υπεραγορών Mas Κα. Μαρία Γεωργίου, παρέδωσαν το χρηματικό έπαθλο στον φοιτητή του κλάδου Γραφιστικής, Leonid Laevskiy ο οποίος κέρδισε τον διαγωνισμό μετά από ομόφωνη απόφαση της κριτικής επιτροπής.

Το λογότυπο «για όλους mas” θα συνοδεύει όλες τις δράσεις του πολυδιάστατου κοινωνικού έργου των Υπεραγορών Mas, οι οποίες σκοπό έχουν την έμπρακτη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που χρήζουν άμεσης βοήθειας καθώς επίσης την προστασία το περιβάλλοντος και της υγιεινής διατροφής.

Ο Όμιλος Υπεραγορών Mas ευχαριστεί το Πανεπιστήμιο Frederick για την συνεργασία, το εκπαιδευτικό προσωπικό, την κριτική επιτροπή και όλους τους φοιτητές που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό.

«Παράδοση χρηματικού επάθλου στον νικητή»

Από Αριστερά: Λούκας Ζουρίδης – Γενικός Διευθυντής Υπεραγορών Mas, Κώστας Μάντζαλος – Head of Graphics and Advertising department, Leonid Laevskiy – Νικητής Διαγωνισμού, Δημήτρης Κοκκινόλαμπος – Καθηγητής Arts and Communication και Μαρία Γεωργίου – Υπεύθυνη Διαφήμισης, Προώθησης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Υπεραγορών Mas.