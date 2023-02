Διάκριση σαν το καλύτερο εμπορικό SUV για το Dacia Duster Commercial

Το Dacia Duster Commercial έχει στεφθεί ως το καλύτερο εμπορικό SUV στα βραβεία επαγγελματικών οχημάτων του What Car? Το μοντέλο, το οποίο πρόσφατα αναβαθμίστηκε με τη νέα τολμηρή οπτική ταυτότητα της μάρκας, εντυπωσίασε τους κριτές του διάσημου περιοδικού / ιστοσελίδας με την πρακτικότητα και το εξαιρετικό value for money που προσφέρει στον ιδιοκτήτη του. Στοιχεία που το ανέδειξαν σαν το νούμερο ένα σε πωλήσεις SUV στην κατηγορία του στην ευρωπαϊκή αγορά.

Σχετικά με την απόφαση των κριτών να απονείμουν το Duster Commercial, ο Darren Moss, Αναπληρωτής Συντάκτης του What Car?, είπε: «Το Duster Commercial αντιπροσωπεύει εξαιρετική αξία για τους αγοραστές, είναι εξίσου πρακτικό ενώ προσφέρει μια σειρά από κινητήρες που προσφέρουν δυνατές επιδόσεις καθώς και χαμηλό κόστος λειτουργίας.»

Βασισμένο στο καθόλα επιτυχημένο SUV, το Duster Commercial έχει αναγνωριστεί ως το νούμερο ένα επαγγελματικό όχημα και βασίζεται στη στιβαρή και αξιόπιστη κατασκευή του, την σκληρή, ανθεκτική επίπεδη επιφάνεια φόρτωσης που προσφέρει 1.623 λίτρα χώρου και ωφέλιμο φορτίο έως 503 κιλά.

Το εσωτερικό διαθέτει νέες ταπετσαρίες, νέα προσκέφαλα και ψηλή κεντρική κονσόλα με φαρδύ ανασυρόμενο υποβραχιόνιο και νέα οθόνη 8 ιντσών. Ανάλογα με την έκδοση, ο υποψήφιος αγοραστής έχει στη διάθεση του στοιχεία όπως: αυτόματη ενεργοποίηση εμπρόσθιων φώτων και περιοριστή ταχύτητας, αυτόματο έλεγχο κλιματισμού με ψηφιακή οθόνη, cruise control με χειριστήρια, θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα και πολλά άλλα. Παράλληλα είναι διαθέσιμα και δύο νέα, εύχρηστα συστήματα πολυμέσων: Media Display και Media Nav όπου συγκεκριμένα χειριστήρια στο τιμόνι προσφέρουν τον έλεγχο ενεργοποίησης της φωνητικής αναγνώρισης που επιτρέπει στον οδηγό να ελέγχει ένα smartphone iOS ή να χρησιμοποιεί αναζητήσεις του Google με τη φωνή του.

Το εμπορικό Dacia Duster μπορεί να παραγγελθεί από τους εκθεσιακούς χώρους του Ομίλου Πηλακούτα σε όλες τις διαθέσιμες εκδόσεις του SUV μοντέλου. Με λίγα λόγια, ο επαγγελματίας μπορεί να έχει στη διάθεση του ένα Duster βενζίνης 1.3T 150hp ή πετρελαίου 1.5dci 115hp, με αυτόματο EDC(six-speed dual-clutch ) ή μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων σε δικίνητες ή ακόμα και τετρακίνητες 4×4 εκδόσεις.