Ως μέρος της προσπάθειας του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, η Κυβέρνηση διεξάγει έναν επικοινωνιακό πόλεμο, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου.

Ο κ. Προδρόμου μιλούσε το πρωί της Παρασκευής ενώπιον του 20ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Κυπρίων της Διασποράς, το οποίο ολοκληρώνει τις εργασίες του σήμερα, στο Φιλοξενία.

Απευθυνόμενος στους απόδημους ο κ. Προδρόμου ανέφερε ότι «η δική σας η συνεισφορά είναι φανερή σε θέματα επικοινωνίας, γιατί μέρος της προσπάθειας που κάνουμε για την επίλυση του εθνικού προβλήματος είναι και επικοινωνιακή, κυρίως διεθνώς».

Έχουμε, είπε, «να αντιμετωπίσουμε μια πραγματική μηχανή επικοινωνιακού πολέμου από την πλευρά της Τουρκίας». Έδωσε ως παράδειγμα τις πρόσφατες προσπάθειες που έγιναν με τον Υφυπουργό Ντάνκαν και τις δηλώσεις που είχαν γίνει για την ΑΟΖ και στη βοήθεια του Κινήματος της Διασποράς στο Ηνωμένο Βασίλειο υπό την μορφή πίεσης «η οποία ασκήθηκε και με σύγχρονο τρόπο στους βουλευτές, στην βρετανική κυβέρνηση για να κρατάμε τις γραμμές που πρέπει».

Δίνουμε έναν πραγματικό αγώνα, αλλά είμαστε και ενισχυμένοι, είπε, προσθέτοντας ότι τεράστιας σημασίας έχει η εξωτερική πολιτική και οι τριμερείς συνεργασίας που έχει αναπτύξει η Κύπρος.

Ειδική αναφορά έκανε στην τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ με την συμμετοχή και των ΗΠΑ, λέγοντας ότι βοηθά η συνεργασία με το εβραϊκό λόμπι, «είναι κάτι που το προσπαθούσαν οι απόδημοι μόνιμα». Τώρα, σημείωσε, «το κάνουμε πιο συστηματικά και σε πιο γερές βάσεις».

«Βεβαίως, το έχει υπογραμμίσει και ο Προέδρος ότι η σχέση Κύπρου – ΗΠΑ έχει ευεργετηθεί από την ισχύ, την παρουσία της εβραϊκής Διασποράς, και βεβαίως σε αυτό συνδράμει και η σχέση της κυπριακής με την εβραϊκή Διασπορά», είπε. Αναφορά έκανε και στις σχέσεις που καλλιεργούνται με άλλες Διασπορές με τις οποίες η Κύπρος έχει ιστορικούς δεσμούς και συγκλίνουσες εθνικές τοποθετήσεις, όπως είναι οι Αρμένιοι.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος συνέχισε λέγοντας ότι «ως μέρος της προσπάθειας του Προέδρου για να φτάσουμε ξανά σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, διεξάγουμε έναν επικοινωνιακό πόλεμο». Είπε ότι έγινε μια «συστηματική προσπάθεια για να καταστραφεί, να διαστραφεί, να παραλλαχθεί, να το αλλάξουν δηλαδή, το πλαίσιο του ΓΓ του ΟΗΕ» και αναφέρθηκε στα σημεία του πλαισίου.

«Ο επικοινωνιακός πόλεμος που πρέπει να κάνουμε είναι διπλός δυστυχώς, γιατί έχουμε και φαινόμενα εσωτερικής διάβρωσης», είπε, προσθέτοντας ότι «βρέθηκαν και εδώ πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες για να ασκήσουν τη δική τους πολιτική επέκριναν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι ‘όλα αυτά είναι αφορμές, δεν υπάρχει πλαίσιο 30 Ιουνίου και 4 Ιουλίου’».

Είναι όμως πολύ καλά γνωστό ότι στο Κραν Μοντανά για 4 – 5 μέρες γίνονταν επίμονες συζητήσεις πάνω στο πλαίσιο Γκουτέρες και χρειάστηκε να διευκρινιστεί γιατί ακριβώς είχε από τότε παραλλαχτεί.

Αναφερόμενος στην προσπάθεια επανέναρξης διαπραγματεύσεων και την επικείμενη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την ειδική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ Τζέιν Χολ Λουτ, ο κ. Προδρόμου είπε ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ «ζήτησε όρους αναφοράς, δηλαδή με δυο λόγια να προσυμφωνηθεί τι συζητάμε και πως το συζητάμε». Να μην επαναληφθεί, είπε, «αυτό που ζήσαμε στο Κραν Μοντανά, όπου δήθεν η Τουρκία ήταν έτοιμη να κάνει συζήτηση και για τις εγγυήσεις και για το στρατό αλλά τελικά δεν έγινε η συζήτηση».

«Θέλει ο ΓΓ δικαιολογημένα να είναι τα πράγματα πιο καθαρά», σημείωσε.

Συνέχισε λέγοντας ότι «εκτός από την εναρκτήρια δήλωση του 2014 όταν ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις, διεκδικούμε επίσης να είναι μέρος οι συγκλίσεις, όλα αυτά στα οποία φτάσαμε σε σύγκλιση στο επίπεδο των διαπραγματεύσεων και οι παράμετροι του πλαισίου Γκουτέρες».

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε επίσης ότι «γίνεται ένας πόλεμος ενάντια στην Κύπρο δυστυχώς και από το εσωτερικό» και έκανε λόγο για την «παλιά, κακή φήμη» ότι η Κύπρος είναι βάση αμφίβολων, ή ύποπτων ή και παράνομων δραστηριοτήτων, ρωσικών κυρίως.

Τις τελευταίες μέρες, πρόσθεσε, «είχαμε μια αναζωπύρωση του πολέμου και βεβαίως το “statement” (δήλωση) το οποίο είναι πλέον αναρτημένο στις επίσημες ιστοσελίδες της Επιτροπής της Βουλής των ΗΠΑ λέει καθαρά ότι η επιτροπή που επισκέφθηκε την Κύπρο, ενώ είχαν έρθει με κάποιες ανησυχίες και ήθελαν να διαπιστώσουν τι γίνεται στην Κύπρο και αν είναι ασφαλής χώρος για να μην εκμεταλλεύονται κάποιοι το αμερικανικό χρηματοοικονομικό σύστημα, η κατάληξη είναι ότι “Cyprus is up to the challenge” (Η Κύπρος μπορεί να αντιμετωπίσει την πρόκληση)».

«Αυτή είναι η ανακοίνωση της αμερικανικής επιτροπής του Κογκρέσου και είναι η απάντηση σε αυτούς, οι οποίοι σήμερα προσπαθούν και πάλι είτε για να πλήξουν τον Πρόεδρο – και είναι πολύ σοβαρό αυτό την στιγμή που βαδίζουμε, προχωράμε σε διαπραγματεύσεις – είτε για να πλήξουν και την Κύπρο ολόκληρη, ανακαλύπτουν ότι δήθεν η Κύπρος είναι ένας ύποπτος χώρος», σημείωσε ο κ. Προδρόμου.

Οι απόδημοι ζήτησαν από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο επικαιροποίηση του υλικού που λαμβάνουν στην αγγλική γλώσσα κάτι που ο κ. Προδρόμου υποσχέθηκε ότι θα απασχολήσει την Κυβέρνηση.