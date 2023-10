«Δικέφαλη» μάχη… προσέγγισης της κορυφής!

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Η δικαστική απόφαση για το ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός έχει φέρει νέα βαθμολογικά δεδομένα στο ελληνικό πρωτάθλημα και το αποψινό ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, αφού οι δύο μονομάχοι μπορούν να βρεθούν σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή.

Σ’ αυτήν βρίσκεται πλέον ο Παναθηναϊκός, αλλά ΑΕΚ και ΠΑΟΚ μπορούν να πλησιάσουν στο δίποντο. Οπότε η αποψινή μονομαχία τους είναι πολύ σημαντική και απασχολεί και τον Ολυμπιακό που βρέθηκε ξαφνικά στη δεύτερη θέση και θα γνωρίζει το αποτέλεσμα στην «OPAP Αρένα» όταν θα παίζει με τον ΟΦΗ στην Κρήτη.

Μετά την ήττα από την Μαρσέιγ για το Europa League η ΑΕΚ επιστρέφει στο πρωτάθλημα, όπου έχει 4 νίκες στα πέντε τελευταία παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από μεγάλο «διπλό» στο Conference League επί της Αμπερντίν, ενώ στο πρωτάθλημα είναι αήττητος στα πέντε τελευταία παιχνίδια. Η νίκη της ΑΕΚ απόψε έχει απόδοση 1.90, η ισοπαλία είναι στο 3.95 και η νίκη του ΠΑΟΚ δίνει 4.52 στην Stoiximan , την κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο!

Η ΑΕΚ έχει έξι over 2.5 γκολ στα οχτώ τελευταία ματς και τρία ΝG στα πέντε τελευταία παιχνίδια ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ έχει έξι over 2.5 γκολ στα επτά τελευταία παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, μάλιστα τα 4 ήταν over 3.5 γκολ! Έχει επίσης πέντε GG στα επτά τελευταία ματς. Απόψε το over 2.5 γκολ έχει απόδοση 2.10 και το over 3.5 γκολ είναι στο 3.70, ενώ το under 2.5 γκολ δίνει 1.75. Στο 1.95 το GG, στο 1.78 το NG. Στα 4 από τα 8 φετινά ματς της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα σημειώθηκαν ακριβώς 3 γκολ! Το ενδεχόμενο να μπουν κι απόψε 3 γκολ θα το βρείτε με απόδοση 4.05 στην Stoiximan!

