Δημοσιογράφος του BBC ανακοίνωσε στο Twitter το θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ και μετά το διέγραψε

Μια παρουσιάστρια του BBC ζήτησε δημόσια συγγνώμη στο Twitter, αφού δημοσίευσε λανθασμένα ένα tweet ότι η βασίλισσα Ελισάβετ πέθανε, μετά την είδηση για επιδείνωση της υγείας της.

Η δημοσιογράφος απολογήθηκε μετά την εσφαλμένη ανακοίνωσή της, διαγράφοντας το προηγούμενο tweet.

«Έγραψα στο Twitter ότι είχε υπάρξει ανακοίνωση για τον θάνατο της βασίλισσας. Αυτό ήταν λανθασμένο, δεν υπήρξε καμία ανακοίνωση και έτσι διέγραψα το tweet. Ζητώ συγγνώμη», έγραψε η Yalda Hakim.

I tweeted that there had been an announcement about the death of the Queen. This was incorrect, there has been no announcement, and so I have deleted the tweet. I apologise.

— Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) September 8, 2022