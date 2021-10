Διοργάνωση Διήμερης Εκδήλωσης από την Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. στα πλαίσια του προγράμματος Su.So.D.Co.( SUPPORT OF SOCIAL DIALOGUE FOR AN EFFECTIVE FUTURE CONSTRUCTION)

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδόμων Κύπρου διοργανώνει διήμερη εκδήλωση για τις εργοδοτικές οργανώσεις και τις συντεχνίες των εργαζομένων στον κατασκευαστικό τομέα, στο πλαίσιο του Προγράμματος Su.So.D.Co. (Support of the Social Dialogue for future Construction).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 2 & 3 Νοεμβρίου 2021 διαδικτυακά με τη συμμετοχή όλων των εταίρων από τις έξι χώρες της Κεντρικής, Νοτιοανατολικής και Νότιας Ευρώπης. Την πρώτη μέρα θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο για τις εργοδοτικές οργανώσεις και τη δεύτερη εργαστήριο για τις εργοδοτικές οργανώσεις και τις συντεχνίες των εργαζομένων.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Αντιπρόεδρος της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ., Γιάννος Μαρκίδης και θα γίνουν σχετικές ομιλίες από τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τους Γενικούς Γραμματείς του Κλάδου Οικοδόμων των Συντεχνιών ΣΕΚ και ΔΕΟΚ. Η βασική θεματολογία βασίστηκε σε αποτελέσματα σχετικής έρευνας σε θέματα Κοινωνικού Διαλόγου σε τομεακό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η εκδήλωση αυτή αποτελεί την τέταρτη κατά σειρά, ενώ οι προηγούμενες τρεις διοργανώθηκαν από τους εταίρους του προγράμματος. Στόχος των εκδηλώσεων είναι να αποκτήσουν οι κοινωνικοί εταίροι από την Κεντρική, Ανατολική και Νότια Ευρώπη, πολύτιμες και σημαντικές ικανότητες για αποτελεσματικές και αποδοτικές εργασιακές σχέσεις.

Κύριος σκοπός του Προγράμματος Su.So.D.Co. είναι η απόκτηση της ικανότητας των κοινωνικών εταίρων από την Κεντρική, Ανατολική και Νότια Ευρώπη, να συμμετέχουν ενεργά στον κοινωνικό διάλογο, σε τομεακό και σε εθνικό επίπεδο, ώστε να συμμετέχουν και να συμβάλλουν αποφασιστικά στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Διάλογο.

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) συμμετέχει στο πρόγραμμα Su.So.D.Co. ως κοινωνικός εταίρος μαζί με συναφείς Ομοσπονδίες από τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία και τη Σλοβενία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο Su.So.D.Co.: https://susodco.eu