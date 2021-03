Διώρυγα του Σουέζ: Ξεκόλλησε ξανά το Ever Given-Αποκαθίσταται η κυκλοφορία

Το γιγάντιο πλοίο – φορτηγό που είχε μπλοκάρει την Διώρυγα του Σουέζ εδώ και σχεδόν μια εβδομάδα, «απελευθερώθηκε» πλήρως και η κυκλοφορία θα ξαναρχίσει, επιβεβαίωσε ο υπεύθυνος της αρχής του Καναλιού.

Ένας μάρτυρας του Reuters είδε το πλοίο να κινείται ενώ η αιγυπτιακή τηλεόραση το έδειξε να βρίσκεται στο κέντρο του καναλιού.

LATEST: The Ever Given container ship that was stuck in the Suez Canal is now fully afloat.

The vessel was finally pulled free, allowing the crucial trade route to reopen to traffic https://t.co/0dC8LE0UFI pic.twitter.com/UZjcP2Mrpu

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) March 29, 2021