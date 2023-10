Δίπλα από το νοσοκομείο Αλ Κουντς βομβαρδίζει ο ισραηλινός στρατός

Δίπλα από το νοσοκομείο Αλ Κουντς, στην πόλη της Γάζας, βομβαρδίζει ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος είναι έτοιμος να διαπράξει τα μεγαλύτερα εγκλήματα.

Βίντεο που κυκλοφορεί, δείχνει ότι η βόμβα σκάει ακριβώς έξω από το νοσοκομείο, στο οποίο έχουν καταφύγει 14.000 εκτοπισμένοι, στην πλειοψηφία τους γυναίκες και παιδιά.

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε το προσωπικό του Νοσοκομείου ότι θα πρέπει να το εκκενώσουν γιατί θα βομβαρδιστεί.

Watch: Israeli warplanes bomb the vicinity of al-Quds hospital, where more than 14,000 displaced #Palestinians from #Gaza are currently taking refuge.#starlinkforgaza #GazaUnderaAttack #FreePalenstine #Gaza_Genicide #GazaWar #Gazabombing #Palestine #غزة pic.twitter.com/VEN3qDU2SX

— Wafa News Agency – English (@WAFANewsEnglish) October 29, 2023