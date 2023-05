Δοκιμασίες για Άρη και ΑΠΟΕΛ! Ποιος θα αντέξει;

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους του Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Κορυφώνεται η αγωνία για τον φετινό πρωταθλητή, καθώς πλησιάζουμε προς το φινάλε, όπου θα κριθούν τα πάντα. Μία ακόμη καθοριστική αγωνιστική σήμερα για Άρη και ΑΠΟΕΛ, με τους δύο βασικούς διεκδικητές του τίτλου να παίζουν εκτός έδρας. Ο πρωτοπόρος Άρης παίζει στη Λάρνακα με την ΑΕΚ και ο δεύτερος ΑΠΟΕΛ στην Πάφο για την έβδομη αγωνιστική.

Ο Άρης βρίσκεται ακόμη πιο κοντά στο όνειρο μετά τη νίκη του απέναντι στην Πάφο, αφού εκμεταλλεύτηκε τη νέα βαθμολογική απώλεια του ΑΠΟΕΛ και ξέφυγε στο τρίποντο. Η ΑΕΚ βρέθηκε στο -6 από την κορυφή μετά την ήττα από τον Απόλλωνα και έχει μία τελευταία ευκαιρία να ξαναμπεί στο κόλπο, αν κερδίσει τώρα τον Άρη. Η νίκη της ΑΕΚ έχει απόδοση 2.55, η ισοπαλία είναι στο 3.30 και η νίκη του Άρη δίνει 2.82 στον Stoiximan , την κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο!

Ο Άρης είναι σε δαιμονιώδη φόρμα, αήττητος εδώ και 13 αγωνιστικές! Η τελευταία ήττα του ήταν στις 15 Ιανουαρίου. Τότε είχε χάσει από την… ΑΕΚ! Η ομάδα της Λάρνακας, σε κάμψη από τον Φεβρουάριο όταν είχε και τις διπλές υποχρεώσεις με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχει κερδίσει μόνο την Ομόνοια σ’ αυτά τα πλέι οφ.

Η ΑΕΚ έχει πέντε NG στα έξι τελευταία ματς: στα 4 δεν σκόραρε η ομάδα του Χοσέ Λουίς Όλτρα! Το ενδεχόμενο να μην σκοράρει και σήμερα θα το βρείτε με απόδοση 3.40 στον Stoiximan! Τα έξι από τα εννέα τελευταία παιχνίδια της ΑΕΚ ήταν over, με τα τέσσερα εξ αυτών να είναι over 3.5 γκολ! Από την άλλη ο Άρης έχει πέντε NG στα επτά τελευταία ματς (κράτησε και στα πέντε το μηδέν πίσω) και τέσσερα over 2.5 γκολ στα έξι τελευταία παιχνίδια. Σήμερα το over 2.5 γκολ δίνει 1.98 και το under 2.5 γκολ είναι στο 1.85, ενώ το GG έχει απόδοση 1.72 και το NG δίνει 2.05 στον Stoiximan.

Η Πάφος περιμένει τον ΑΠΟΕΛ στο «Στέλιος Κυριακίδης». Χρειάζεται το τρίποντο, καθώς ψάχνει το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Το χρειάζεται και ο ΑΠΟΕΛ που κυνηγά τον Άρη. Οι Παφίτες φτάνουν στο ματς μετά από δύο σερί ήττες, αφού πριν από αυτή από τον Άρη είχαν χάσει και από την Ομόνοια στο Κύπελλο και είχαν αποκλειστεί από τον τελικό. Ήττες που κλόνισαν λίγο τον Μίτσελ Σαλγάδο που είχε ξεκινήσει φουριόζος. Ο ΑΠΟΕΛ έφερε μία ακόμη ισοπαλία, μένοντας στο 0-0 με την Ομόνοια, και παραμένει χωρίς νίκη στα πλέι οφ! Έχει πέντε ισοπαλίες και μία ήττα. Θα κάνει σεφτέ στην Πάφο, απέναντι σε μία ομάδα που έχει να επιδείξει πολύ καλά αποτελέσματα απέναντι στους «γαλαζοκίτρινους» τα τελευταία χρόνια;

Η νίκη της Πάφου έχει απόδοση 2.47, η ισοπαλία είναι στο 3.15 και η νίκη του ΑΠΟΕΛ δίνει 3.05 στον Stoiximan. Ο ΑΠΟΕΛ δεν έχει σκοράρει στα τρία τελευταία παιχνίδια και συνολικά στα 4 από τα 5 τελευταία ματς! Το ενδεχόμενο να μείνει άσφαιρος και σήμερα δίνει 2.72. Γενικά έχε έξι NG στα οχτώ τελευταία ματς και επτά under 2.5 γκολ στα εννέα τελευταία παιχνίδια. Από την άλλη η Πάφος έχει τέσσερα NG και τρία under 2.5 γκολ στα πέντε τελευταία ματς. Το over 2.5 γκολ σήμερα είναι στο 2.25 και το under 2.5 γκολ δίνει 1.65, ενώ το GG και το NG έχχουν απόδοση 1.87 στον Stoiximan.

