Δωρεά 4,5 εκ ευρώ από Αμερικανίδα φιλάνθρωπο στην γκαλερί Ουφίτσι της Φλωρεντίας

Μια γενναιόδωρη δωρεά αξίας 4,8 εκατομμυρίων δολαρίων, που ισοδυναμεί με περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ, έκανε η Αμερικανίδα φιλάνθρωπος Βερόνικα Άτκινς στην γκαλερί Ουφίτσι στη Φλωρεντία.

Η δωρεά θα χρησιμοποιηθεί για την πλήρη αποκατάσταση του Αμφιθέατρου των Κήπων Μπόμπολι, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μπόμπολι 2030».

Η γκαλερί Ουφίτσι ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι είναι η μεγαλύτερη δωρεά που έγινε από ιδιώτη χορηγό. Οι εργασίες αποκατάστασης θα ξεκινήσουν τους επόμενους μήνες και θα διαρκέσουν από δύο έως τρία χρόνια.

Η Βερόνια Άτκινς είναι μια από τους πιο γνωστούς χορηγούς και θαμώνες παγκοσμίως στον χώρο της μουσικής και της τέχνης και η δραστηριότητά της για την υποστήριξη της γκαλερί Ουφίτσι έχει ενταθεί.

Μέσω των Friends of the Uffizi Galleries, η Άτκινς χρηματοδότησε πολλά έργα μεταξύ αυτών την αποκατάσταση του μουσείου και τη Sala of Bona στο Παλάτι Πίτι.

Τον περασμένο Οκτώβριο, δώρισε ένα από τα καλύτερα πιάνα στον κόσμο για συναυλίες στη Sala Bianca του πρώην παλατιού των Μεδίκων.

Η Άτκινς ανέφερε πως το νέο έργο στο Μπόμπολι ενώνει τις τρεις μεγάλες της αγάπες δηλαδή την φύση, τέχνη και μουσική.