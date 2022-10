Δορυφορικές εικόνες δείχνουν συγκέντρωση στρατιωτικού εξοπλισμού στα σύνορα Λευκορωσίας-Ουκρανίας

Τους τελευταίους μήνες στο στρατιωτικό αεροδρόμιο «Ζιαμπρόφκα» κοντά στην πόλη Γκομέλ, που βρίσκεται στα σύνορα Λευκορωσίας – Ουκρανίας, αυξήθηκε ο αριθμός των στρατιωτικών φορτηγών και εμφανίσθηκαν νέες συστοιχίες πυραύλων S-300 και S-400, γράφει η λευκορωσική υπηρεσία του Radio Svoboda (Radio Liberty) επικαλούμενη δορυφορικές φωτογραφίες, τις οποίες παραχώρησε η αμερικανική εταιρεία Planet Labs.

Οι δημοσιογράφοι παρατήρησαν ότι εμφανίσθηκαν αναχώματα από άμμο καθώς και ότι αυξήθηκε ο αριθμός των στρατιωτικών φορτηγών. Επιπλέον, η έκταση του ίδιου του στρατοπέδου έχει επεκταθεί. Το Radio Svoboda σημειώνει ότι μια φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 16 Οκτωβρίου δείχνει επίσης ένα τρένο που φτάνει.

Το αεροδρόμιο «Ζιαμπρόφκα» απέχει από το ουκρανικό έδαφος 50 χιλιόμετρα.

«Στην πραγματικότητα ο ρωσικός στρατιωτικός εξοπλισμός και οι στρατιώτες έφθασαν στο ‘Ζιαμπρόφκα’ πριν από μιάμιση εβδομάδα. Οι Ρώσοι διαμένουν εκεί από την άνοιξη, αλλά ο αριθμός τους είναι περιορισμένος. Η πρόσβαση στο ‘Ζιαμπρόφκα’ εξακολουθεί να είναι κλειστή. Όπως ήταν, έτσι παραμένουν τα ρωσικά στρατεύματα, μόνο που τώρα είναι περισσότερος ο στρατιωτικός εξοπλισμός και οι άνθρωποι», δήλωσε πηγή του Radio Svoboda που τήρησε την ανωνυμία της.

Την περασμένη εβδομάδα το Υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας ανακοίνωσε ότι στη Λευκορωσία έφθασαν οι πρώτες αποστολές με ρώσους στρατιώτες, οι οποίοι εντάσσονται στην κοινή περιφερειακή στρατιωτική μονάδα. Προηγουμένως ο Αλεξάντρ Λουκασένκο είχε επιβεβαιώσει την έναρξη αντιτρομοκρατικής επιχείρησης στη Λευκορωσία.

Satellite #photos show #occupiers gathering forces on border of #Belarus and #Ukraine. https://t.co/AGAVWOblgX

— Carles Dijous (AAlb) (@carlesdijous) October 20, 2022