Δραματική η κατάσταση στην Κύπρο όσον αφορά στις εκποιήσεις δήλωσε στη «Χαραυγή» η εκπρόσωπος του Κινήματος Ενάντια στις Εκποιήσεις Ευγενία Μωυσέως. Αναφέρθηκε σε περιπτώσεις συνταξιούχων και μονογονιών, κουρεμένων καταθετών, αλλά και σε περίπτωση ακόμα και ατόμου με νοητική στέρηση, το οποίο κατά τη σύναψη δανείου έγινε αποδεκτό για εγγυητής σε τράπεζα. Όλα αυτά τα περιστατικά, είπε, δεν βλέπουν τα φώτα της δημοσιότητας και ο κόσμος δεν συνειδητοποιεί ότι η εκποίηση μπορεί να κτυπά και τη δική του πόρτα.

Η κα Μωυσέως υπογράμμισε ότι οι εκποιήσεις προχωρούν βάσει του νέου νόμου, με αποτέλεσμα ακόμα και εάν εκκρεμεί διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου να προχωρά η εκποίηση. Επιπρόσθετα, η κα Μωυσέως επεσήμανε ότι ακόμα και εάν αναστέλλονται οι εκποιήσεις, δεν σταματούν και μετά τις ευρωεκλογές θα συνεχίσουν. «Ο κόσμος βρίσκεται σε δυσμενή κατάσταση. Δόθηκαν στις τράπεζες όλα τα όπλα για να πολεμήσουν τον κόσμο», σχολίασε. Πρόσθεσε πως το γεγονός ότι δεν υπάρχει στεγαστική πολιτική θα επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την κατάσταση και θα δημιουργήσει κοινωνικό πρόβλημα, σημείωσε.

«Αφού εκποιούν σπίτια με χαμηλότερο ποσοστό από την αξία τους, γιατί δεν μειώνουν σε ακριβώς εκείνο το ποσοστό τα δάνεια, ώστε ο κόσμος να μη μείνει άστεγος; Ακόμα και το δικαίωμα προσφυγής στο δικαστήριο για αναστολή των εκποιήσεων έχει στερηθεί από τους πολίτες στην Κύπρο. Σε ποια άλλη χώρα γίνεται κάτι τέτοιο;», συμπλήρωσε η κα Μωυσέως. Κάτι ανάλογο ανέφερε και για τη μικρή επαγγελματική στέγη και την εκποίησή της. Σημείωσε ότι και εδώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, αφού στερείται ο πολίτης το δικαίωμα στην εργασία, αλλά και τα μέσα να έχει εισοδήματα για να μπορέσει να εξοφλήσει το δάνειό του.

Οι Κύπριοι είναι εντελώς εκτεθειμένοι, αφού δεν έχουν καν τη δυνατότητα νομικής αρωγής, υπογράμμισε η εκπρόσωπος του Κινήματος Ενάντια στις Εκποιήσεις. Διευκρίνισε ότι ναι μεν στο νόμο περιλήφθηκε η δυνατότητα για παροχή νομικής αρωγής, όμως δεν ψηφίστηκαν κανονισμοί με αποτέλεσμα να απορρίπτεται στο δικαστήριο. Το Κίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις διοργανώνει καθιστική διαμαρτυρία έξω από το το Προεδρικό το Σάββατο, 6 Απριλίου, μεταξύ των ωρών 10.00- 12.00 π.μ. Στην εκδήλωση θα στηθούν για συμβολικούς σκοπούς και αντίσκηνα και καλούνται όσοι υποστηρίζουν το ανθρώπινο δικαίωμα στη στέγη να ενισχύσουν την κινητοποίηση με την παρουσία τους. Η διαμαρτυρία οργανώνεται στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εβδομάδας κινητοποιήσεων που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Δράσης για το δικαίωμα στη στέγη (European Action Coalition for the right to housing and the right to city). Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία διοργανώνει εκδηλώσεις σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις με σύνθημα: «Αντίσταση στις εκποιήσεις και στα εξωφρενικά ενοίκια». Το Κίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις αγωνίζεται μαζί με τα υπόλοιπα κινήματα της Ευρώπης ενάντια στις εκποιήσεις και τις εξώσεις.

Άννα Μισιαούλη