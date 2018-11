Συνεχίζεται η δράση στο Πρωτάθλημα με αυτήν την εβδομάδα να διεξάγεται η 8η αγωνιστική. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις αγώνες το Σάββατο, δύο την Κυριακή, με την αγωνιστική να ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με έναν αγώνα.

Από το πρόγραμμα ξεχωρίζουν τα δύο ντέρμπι που θα διεξαχθούν το Σάββατο. Στις 17:00, ο Απόλλωνας υποδέχεται την Ανόρθωση στο «Τσίρειο», ενώ στις 19:00 η ΑΕΛ φιλοξενείται από την ΑΕΚ στην «Αρένα». Η ομάδα μας αγωνίζεται την Κυριακή στις 18:00, κόντρα στον Ερμή στο «ΓΣΠ».

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της 8ης αγωνιστικής:

Σάββατο 03.11.2018

17:00 Απόλλωνας vs Ανόρθωση (Primetel 1)

18:00 Ένωση vs Αλκή (Cytavision Sports 2)

19:00 ΑΕΚ vs ΑΕΛ (Cytavision Sports 1)

Κυριακή 04.11.2018

17:00 Πάφος vs Αποέλ (Cytavision Sports 1)

18:00 Ομόνοια vs Ερμής (Primetel 1)

Δευτέρα 05.11.2018

19:00 Σαλαμίνα vs Δόξα (Cytavision Sports 1)

Βαθμολογία

1 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 7 6 1 0 15 2 19

2 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 6 5 1 0 19 2 16

3 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 7 5 1 1 15 11 16

4 Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ 5 4 1 0 9 3 13

5 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 7 4 1 2 13 8 13

6 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 7 3 1 3 12 10 10

7 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 7 1 3 3 6 8 6

8 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 7 2 0 5 4 10 6

9 ΑΛΚΗ Ορόκλινη 7 1 1 5 4 16 4

10 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 7 1 1 5 8 18 4

11 ΠΑΦΟΣ F.C. 6 1 1 4 6 14 4

12 ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 7 1 0 6 3 12 3