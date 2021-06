Δυνατά φιλικά στην Ευρώπη με κορυφαίες αποδόσεις στην Megabet Plus και με επιλογή Cash Out

Σημαντικά ματς στο πρόγραμμα του Σαββάτου στα πλαίσια της προετοιμασίας των ομάδων για την τελική φάση του Euro 2020. Η Ρωσία θα αναμετρηθεί με την Βουλγαρία (18:00), η Ουαλία θα αντιμετωπίσει την Αλβανία (19:00) και η Σουηδία θα αναμετρηθεί με την Αρμενία (21:45).

Για τον αγώνα Ρωσία-Βουλγαρία, στις αποδόσεις της Megabet Plus η επιλογή για νίκη του Ρωσίας προσφέρει 1.46, ενώ για νίκη της Βουλγαρίας δίνει 6.91. Η απόδοση για το ισόπαλο αποτέλεσμα είναι 4.01. Όσον αφορά τις αποδόσεις για τα γκολ, το over 2.5 γκολ προσφέρει 2.05, ενώ το under 2.5 γκολ προσφέρει 1.69. Η απόδοση για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες είναι 2.27.

Για τον αγώνα Ουαλία-Αλβανία, στις αποδόσεις της Megabet Plus η επιλογή για νίκη του Ουαλίας προσφέρει 1.68, ενώ για νίκη της Αλβανίας δίνει 4.96. Η απόδοση για το ισόπαλο αποτέλεσμα είναι 3.54. Όσον αφορά τις αποδόσεις για τα γκολ, το over 2.5 γκολ προσφέρει 2.18, ενώ το under 2.5 γκολ προσφέρει 1.61. Η απόδοση για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες είναι 2.12.

Για τον αγώνα Σουηδία-Αρμενία, στις αποδόσεις της Megabet Plus η επιλογή για νίκη του Σουηδίας προσφέρει 1.24, ενώ για νίκη της Αρμενίας δίνει 10.27. Η απόδοση για το ισόπαλο αποτέλεσμα είναι 5.74. Όσον αφορά τις αποδόσεις για τα γκολ, το over 2.5 γκολ προσφέρει 1.58, ενώ το under 2.5 γκολ προσφέρει 2.23. Η απόδοση για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες είναι 2.12.

*Σημειώνεται ότι οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

