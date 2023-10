Δυνατές μάχες για την κορυφή

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η ΑΕΛ φιλοξενεί τον Οθέλλο, ενώ η ΑΕΖ αντιμετωπίζει τον Απόλλωνα και η Δόξα υποδέχεται την Ανόρθωση.

Με νέο προπονητή η ΑΕΛ, καθώς ο Τόνι Κόσκελα διαδέχτηκε τον Χρίστο Χαραλάμπους μετά την ήττα από τον Εθνικό Άχνας, χρειάζεται να κάνει restart μετά τη διακοπή, καθώς με 2 νίκες σε 7 αγωνιστικές έχει μείνει πίσω. Ο Οθέλλος δυσκολεύεται στην επιστροφή του στην πρώτη κατηγορία και είναι χωρίς νίκη. Η νίκη της ΑΕΛ έχει απόδοση 1.85, η ισοπαλία είναι στο 3.60 και η νίκη του Οθέλλου δίνει 4.00 στην Stoiximan , την κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο! Η ΑΕΛ έχει τρία NG και under 2.5 γκολ στα 4 τελευταία ματς, ενώ ο Οθέλλος έχει πέντε under 2.5 γκολ στις επτά αγωνιστικές. Σήμερα το over 2.5 γκολ έχει απόδοση 1.85 και το over 3.5 γκολ είναι στο 3.05, ενώ το under 2.5 γκολ δίνει 1.88. Στο 1.75 το GG, στο 1.95 το NG.

Όλες τις αποδόσεις για το παιχνίδι μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

Η ΑΕΖ αντιμετωπίζει τον Απόλλωνα και ψάχνει ένα ακόμη «μπαμ» μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ και την ισοπαλία με την Ομόνοια. Στην κορυφή πλέον ο Απόλλωνας μετά την «τεσσάρα» στη Δόξα, παραμένει αήττητος με 4 νίκες και 3 ισοπαλίες. Η νίκη της ΑΕΖ έχει απόδοση 6.00, η ισοπαλία είναι στο 4.00 και η νίκη του Απόλλωνα δίνει 1.50 στην Stoiximan! Η ΑΕΖ έχει έξι διαδοχικά over 3.5 γκολ, μάλιστα τα τέσσερα ήταν over 4.5 γκολ! Επίσης τα πέντε από τα έξι τελευταία ματς ήταν GG. Ο Απόλλωνας έχει έξι under 2.5 γκολ στα επτά παιχνίδια και τέσσερα NG στα πέντε τελευταία ματς. Σήμερα το over 3.5 γκολ έχει απόδοση 2.30 και το over 4.5 γκολ είναι στο 3.75, ενώ το under 2.5 γκολ δίνει 2.30. Το GG είναι στο 1.62 και το NG στο 2.15.

Όλες τις αποδόσεις για το παιχνίδι μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

Τέλος η Δόξα φιλοξενεί την Ανόρθωση. Ουραγός η Δόξα, χωρίς βαθμό μετά από επτά αγωνιστικές, «καίγεται» να δείξει αντίδραση στο δύσκολο παιχνίδι με την «Κυρία». Η Ανόρθωση έπεσε από την κορυφή μετά την εντός έδρας ήττα από τον Άρη, αλλά απέχει μόλις ένα βαθμό από αυτή. Η νίκη της Δόξας έχει απόδοση 5.10, η ισοπαλία είναι στο 3.80 και η νίκη της Ανόρθωσης δίνει 1.65 στην Stoiximan! Η Δόξα έχει τέσσερα διαδοχικά over 3.5 γκολ, ενώ η Ανόρθωση έχει πέντε over 3.5 γκολ στις επτά αγωνιστικές! Σήμερα το over 2.5 γκολ δίνει 1.70 και το over 3.5 γκολ έχει απόδοση 2.62, ενώ το under 2.5 γκολ είναι στο 2.07. Στο 1.65 το GG, στο 2.10 το NG.

Όλες τις αποδόσεις για το παιχνίδι μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και… μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές του!