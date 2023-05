Δύο 90άλεπτα από το όνειρο ο Άρης!

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους του Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Δύο 90άλεπτα από το μεγάλο όνειρο απέχει ο Άρης, ο οποίος ζει και αναπνέει για την κατάκτηση του τίτλου! Προτελευταίο εμπόδιο η Ομόνοια, η οποία έχει στο μυαλό της κυρίως τον επικείμενο τελικό Κυπέλλου κόντρα στην ΑΕΛ.

Η ομάδα της Λεμεσού πραγματοποιεί εντυπωσιακή πορεία ειδικά μέσα στο 2023, αφού είναι αήττητος από τις 15 Ιανουαρίου, όταν είχε χάσει από την ΑΕΚ στη Λάρνακα. Έκτοτε σε 15 αγωνιστικές αριθμεί 11 νίκες και 4 ισοπαλίες. Την περασμένη εβδομάδα κέρδισε και τον Απόλλωνα και διατήρησε το προβάδισμα των 3 βαθμών από τον ΑΠΟΕΛ, τον οποίο αντιμετωπίζει την τελευταία αγωνιστική στο ΓΣΠ. Πριν τον «τελικό», όμως, προέχει η Ομόνοια. Το γεγονός ότι ακολουθεί ο τελικός Κυπέλλου την Τετάρτη ευνοεί τον Άρη, αφού θεωρητικά οι «πράσινοι» θα παραταχθούν με αρκετές αλλαγές.

Η νίκη του Άρη έχει απόδοση 1.36, η ισοπαλία είναι στο 4.80 και η νίκη της Ομόνοιας δίνει 8.50 στον Stoiximan , την κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο! Τα 4 από τα 6 τελευταία παιχνίδια του Άρη ήταν under 2.5 γκολ και τα 5 από τα 7 τελευταία ματς του ήταν NG. Η Ομόνοια προέρχεται από «διπλό» επί της Πάφου. Έχει μόνο δύο νίκες στα πλέι οφ, στα δύο ματς με την Πάφο! Τα 5 από τα 6 τελευταία παιχνίδια της είναι NG, ενώ τα 4 από τα 6 τελευταία ματς της είναι under. Το over 2.5 γκολ σήμερα δίνει 1.75 και το under 2.5 γκολ είναι στο 1.98, ενώ το GG έχει απόδοση 2.18 και το NG δίνει 1.60 στον Stoiximan.

Ο Άρης έχει κρατήσει απαραβίαστη την εστία του στα 7 από τα 11 τελευταία παιχνίδια του! Αν πιστεύετε ότι θα κρατήσει και σήμερα το μηδέν, ποντάρετε στο 1.88, ενώ το ενδεχόμενο η Ομόνοια να βάλει τουλάχιστον 1 γκολ σήμερα δίνει 1.85 στον Stoiximan.

