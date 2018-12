Δύο χρόνια έχουν περάσει από τη σοκαριστική εν ψυχρώ δολοφονία του Ρώσου πρέσβη στην Άγκυρα, μπροστά στα έντρομα μάτια παρευρισκομένων και ΜΜΕ.

Ο Ρώσος πρέσβης στην Άγκυρα δέχθηκε πυροβολισμό από 22χρονο Τούρκο αστυνομικό που υπηρετούσε στο τμήμα ειδικών δυνάμεων. Όταν πυροβόλησε και σκότωσε τον πρέσβη βρισκόταν εκτός υπηρεσίας.

Η αιματηρή επίθεση εναντίον του Ρώσου διπλωμάτη Αντρέι Καρλόφ έγινε στην Άγκυρα, στο πλαίσιο έκθεσης την οποία επισκεπτόταν ο πρέσβης της Ρωσίας.

Ο δράστης της επίθεσης ονομαζόταν Μερτ Αλτιντάς και είχε αποφοιτήσει από μια αστυνομική σχολή στη Σμύρνη το 2014.

Φωτογράφος της τουρκικής εφημερίδας, που βρισκόταν στο εκθεσιακό κέντρο μετέφερε την πληροφορία ότι ο δράστης ήταν ένας μαυροντυμένος άνδρας, με γραβάτα και κοστούμι. Με βάση πηγές των τουρκικών μέσω ο επιτιθέμενος είχε εισέλθει στην γκαλερί με αστυνομική ταυτότητα και συμμετείχε ως μέλος της αστυνομικής φρουράς, ενώ ο τουρκικός Τύπος μεταδίδει την πληροφορία ότι ο δράστης ήταν στέλεχος των Ειδικών Δυνάμεων της Αστυνομίας της Άγκυρας. Τα μέσα ενημέρωσης τον κατονόμασαν ως Μεβλούτ Μερτ Αϊντίντας, γεννηθέντα το 1994 στο Αϊδίνη της Τουρκίας. Η μητέρα του και η αδελφή του φέρονται να έχουν συλληφθεί στο Αϊδίνη.

Το αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο AP ανέφερε ότι ο δράστης φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ» και πυροβόλησε τουλάχιστον οκτώ φορές. Ο δημοσιογράφος της Hurriyet, Χασίμ Κιλίτς ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο AFP ότι ο ένοπλος άνδρας «είπε κάτι για το Χαλέπι και περί εκδίκησης». Το CNN Turk μετέδωσε ότι από το σημείο της επίθεσης ακούστηκαν περισσότεροι πυροβολισμοί, αλλά σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, που μίλησε στο πρακτορείο Reuters, η ρήψη πυρών έχει πλέον σταματήσει. Το τουρκικό δίκτυο NTV μετάδωσε ότι ο δράστης πυροβολήθηκε θανάσιμα από την τουρκική αστυνομία.

Ο 22χρονος είχε αποταχθεί από το αστυνομικό σώμα στο πλαίσιο των μαζικών εκκαθαρίσεων μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, καθώς τον βαραίνουν υποψίες ότι είχε συνδέσεις με την “τρομοκρατική οργάνωση” του Φετουλάχ Γκιουλέν, το Χιζμέτ, το θρησκευτικό κίνημα του μουσουλμάνου ιερωμένου, μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Haberturk.

Το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV μετέδωσε ότι ο Αλτιντάς παρεισέφρησε στον χώρο της έκθεσης φωτογραφίας που μιλούσε ο Καρλόφ, μεταμφιεσμένος σε αστυνομικός, παρουσιάζοντας πλαστή ταυτότητα.

Φώναξε η “Ρωσία θα βιώσει την εκδίκηση για την Συρία”, πριν ανοίξει πυρ.

