Δύο μνημόνια για υδρογονάνθρακες και ένα πρωτόκολλο υπέγραψαν Τουρκία και Λιβύη, ανακοίνωσε ο Τσαβούσογλου

Συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης υπέγραψαν οι δύο χώρες όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σε ανάρτησή του στο twitter.

Όπως αναφέρει, υπεγράφησαν με την Κυβέρνηση της Λιβύης δύο μνημόνια για υδρογονάνθρακες και ένα πρωτόκολλο.

«Συναντήθηκα με το πρωθυπουργό @Dabaibahamid. Συζητήσαμε τα βήματα για πολιτική λύση και τις σχέσεις μας. Υπεγράφησαν 2 μνημόνια για υδρογονάνθρακες και ένα πρωτόκολλο», αναφέρει ο Τούρκος Υπουργός.

