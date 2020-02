Έγγραφο της Τουρκίας με τις προτάσεις της για εγγυήσεις και στρατεύματα αποκάλυψαν σήμερα δύο διαδικτυακά Μέσα.

Συγκεκριμένα πρόκειται για πρόταση με τις θέσεις της Τουρκίας προς τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, στη διάρκεια των συνομιλιών του Κραν Μοντάνα και το οποίο αναφέρεται στις εγγυήσεις και την παρουσία στρατευμάτων αναφέρει πως για τις εγγυήσεις θα υπάρξει επανεξέταση στο τέλος της τρίτης περιόδου διακυβέρνησης, ενώ για τα στρατεύματα θα υπάρξει σημαντική μείωση από τη πρώτη μέρα της λύσης με περαιτέρω μείωση μέρα με τη μέρα.

Ι. Εγγυήσεις:

α) Η Συνθήκη Εγγυήσεως θα εφαρμοστεί mutatis mutandis στη νέα κατάσταση πραγμάτων,

β) Δεν θα υπάρξει πρόνοια για κατάληξη (sunset clause),

γ) Η Επιτροπή Παρακολούθησης (Monitoring Committee) που θα εγκαθιδρυθεί από τη Συμφωνία στη βάση της Νέας Κατάστασης Πραγμάτων θα παρακολουθεί την εφαρμογή της περιεκτικής λύσης,

δ) Θα πρέπει να υπάρξει επανεξέταση στο τέλος της τρίτης περιόδου της εναλλασσόμενης προεδρίας και της ομοσπονδιακής βουλής, δηλαδή στο τέλος των τριών εκλογικών κύκλων, μετά από την επιτυχημένη εφαρμογή. [Υπόκειται σε συμφωνία σε ανώτερο επίπεδο, μετά από επιτυχημένη εφαρμογή η επανεξέταση μπορεί λάβει χώρα στο τέλος μιας συντομότερης περιόδου].

ΙΙ. Στρατιωτική παρουσία:

α) Θα υπάρξει εξ αρχής σημαντική μείωση στρατευμάτων,

β) Θα υπάρξει περαιτέρω βαθμιαία μείωση σε αριθμούς, στη βάση και της προόδου που θα επιτυγχάνεται κατά την εφαρμογή της λύσης,

γ) Θα υπάρξει μια μόνιμη δύναμη η οποία δεν θα υπόκειται σε καταληκτική πρόνοια (shall not be subject to sunset clauses)

δ) Επιπρόσθετο Πρωτόκολλο της Συμφωνίας Συμμαχίας και των Μεταβατικών Διευθετήσεων Ασφάλειας θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη Συμφωνία της Νέας Τάξης Πραγμάτων.

Για την παραμονή στρατευμάτων, όπως αναφέρει ο Μακάριος Δρουσιώτης, ο πρώην Συνεργάτης του Προέδρου Αναστασιάδη , σε αρθρογραφία του στον Τύπο οτι θα ήταν θέμα συζήτησης των Πρωθυπουργών των 3 εγγυητριών δυνάμεων. Κάτι για το οποίο ο τότε Υπουργός εξωτερικών της Ελλάδας αναφέρει σε σχετική απάντηση προς κ. Γκουτέρες « εάν τα στρατεύματα που θα παρέμεναν θα ήταν εντός του πλαισίου της Συνθήκης Συμμαχίας του 1960, δηλαδή 650 Τούρκοι και 950 Έλληνες, η Ελλάδα ήταν ανοιχτή να συζητήσει μια διαδικασία αναθεώρησης της παραμονής τους σε επίπεδο πρωθυπουργών»

Αποκαλυπτικό: