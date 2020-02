Έγκυος που είχε προσβληθεί από τον κορωνοϊό γέννησε υγιές κοριτσάκι σε νοσοκομείο της πόλης Χαρμπίν, πρωτεύουσας της επαρχίας Χέιλονγκτζανγκ στη βορειοανατολική Κίνα, σύμφωνα με την επιτροπή υγείας της περιοχής.

Σύμφωνα με το νοσοκομείο, το μωρό ζυγίζει 3,05 κιλά, ενώ αρκετές ημέρες μετά από καραντίνα και παρακολούθηση, τόσο το μωρό όσο και η μητέρα είναι σε σταθερή κατάσταση.

Όταν η 38 εβδομάδων έγκυος απευθύνθηκε στις ιατρικές αρχές στις 30 Ιανουαρίου, ομάδα μαιευτήρων, πνευμονολόγων και νεογνολόγων γνωμοδότησαν.

GOODNEWS! A pregnant woman infected with novel #coronavirus gave birth to a healthy baby girl in a hospital in Harbin, Heilongjiang province on Jan 30, both the baby and her mother are in stable condition now.

via | Daily China pic.twitter.com/TgxZs3vpyi

— CoronaVirus Breaking News (@NCOVNEWS) February 3, 2020