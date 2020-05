Τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν (και) στη Μινεσότα, λόγω κορονοϊού και η απαρέγκλιτη πολιτική απαγόρευσης που ακολουθεί το κέντρο φροντίδας και περίθαλψης ηλικιωμένων στην πόλη Σάρτελ, δεν ήταν αρκετά για να εμποδίσουν μία ηλικιωμένη να παρακολουθήσει τον γάμο της πολυαγαπημένης της εγγονής.

Η Τζάνις, όπως είναι το όνομά της, είχε από καιρό προγραμματίσει να διαβάσει μία ευχή στον γάμο της εγγονής της, Σόνα Βάρνερ και του συζύγου της Τράβις Σεπάνιακ, ωστόσο τα νέα δεδομένα και το “lockdown” άλλαξαν κάπως τα αρχικά της σχέδια. Δεν της τα χάλασαν όμως, αφού η επιθυμία της ηλικιωμένης γυναίκας έγινε πραγματικότητα.

Έτσι, μετά από συνεννόηση με το προσωπικό του γηροκομείου, κατάφερε αφενός να παρακολουθήσει την -κυριολεκτικά- σεμνή τελετή πίσω από τη γυάλινη πόρτα των εγκαταστάσεων, αλλά και να τους διαβάσει τελικά την ευχή της, μέσα από ηχογραφημένο μήνυμα που έστειλε στον γιο της, πατέρα της νεόνυμφης!

Δείτε το υπέροχο video:

A woman who was getting married still found a way to include her beloved grandmother in her wedding day amid COVID-19 restrictions, sharing an emotional moment with her through the senior living community window. https://t.co/gDBbO9ZulL pic.twitter.com/QxfPhbPGTF

— ABC News (@ABC) May 2, 2020