Εκατόμβη νεκρών από ισραηλινό βομβαρδισμό σε καταυλισμό προσφύγων

Εκατόμβη νεκρών προκάλεσε η νέα θηριωδία των Ισραηλινών με τον βομβαρδισμό του προσφυγικού καταυλισμού της Τζαμπαλία, το απόγευμα της Τρίτης.

Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον πυκνοκατοικημένο καταυλισμό στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, σκοτώνοντας 100 αμάχους και τραυματίζοντας 400 σύμφωνα με μια προκαταρκτική εκτίμηση. Δεκάδες παραμένουν κάτω από τα ερείπια των κατεστραμμένων κτιρίων, ανέφεραν ιατρικές πηγές.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας είπε ότι τα θύματα στη σφαγή στην Τζαμπαλία μπορεί να ξεπεράσουν αυτά που δολοφονήθηκαν στον βομβαρδισμό του νοσοκομείου.

BREAKING: JABALIA CAMP MASSACRE

Reports hundreds dead (needs to be verified) – biggest massacre since Baptist hospital massacre

This is extremely bad

They have desensitised everyone after Al-Ahli Baptist Hospital pic.twitter.com/WpeuTTEqMI

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) October 31, 2023