Εκδήλωση Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεων Και ΕΒΕΛ.

Tο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕΛ) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank – EIB) διοργανώνουν συνέδριο με θέμα «Investment at times of shocks – the Cyprus perspective».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Δευτέρα 2 Μαΐου 2022 από τις 11:00 – 14:00 (ώρα Κύπρου – ΕΕΤ) και θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα.

Μέσα από το συνέδριο θα αναδειχθούν οι σύγχρονες οικονομικές προκλήσεις, όπως η ψηφιοποίηση και οι πράσινες επενδύσεις, οι επιπτώσεις του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας στον τομέα των επενδύσεων, αλλά και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην στήριξη της κυπριακής οικονομίας. Στο συνέδριο θα συμμετέχουν οικονομολόγοι τεχνοκράτες, καθώς και εκπρόσωποι οικονομικών φορέων και επιχειρηματιών.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ κ. Μιχάλης Μουσιούττας και η Αντιπρόεδρος της ΕΙΒ κ. Lilyana Pavlova. Κύριοι ομιλητές του συνεδρίου θα είναι ο Υπουργός Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης και ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Κωνσταντίνος Ηροδότου. Παράλληλα η κ. Debora Revoltella (Επικεφαλής Τμήματος Οικονομικών Μελετών της ΕΙΒ) θα παρουσιάσει την ετήσια έρευνα και θα αναλύσει τις επενδυτικές προοπτικές της Κύπρου.

Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με συζήτηση για τις επενδύσεις στην Κύπρο από την επιχειρηματική σκοπιά. Στο πάνελ θα συμμετέχουν ο κ. Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης (Πρόεδρος ΚΕΒΕ), η κ. Anita Fürstenberg-Lucius (Διευθύντρια Επιχειρήσεων Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης της ΕΙΒ), ο κ. Κυριάκος Κακκουρής (Οικονομικός Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών) και ο κ. Φοίβος Στασόπουλος (Ανώτατος Διευθυντής Τραπεζικής της Ελληνικής Τράπεζας). Συντονίστρια του συνεδρίου θα είναι η κ. Χαριτίνη Τσαγκάρη (Καθηγήτρια, Επικεφαλής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) .

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως εγγραφούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι τις 29 Απριλίου 2022.

Πλήρης συμμετοχή στο συνέδριο αντιστοιχεί σε 3 μονάδες CPD.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΛ www.ncci.org.cy και στο τηλέφωνο 22889600.