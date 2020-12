Εκκληση ΠΟΥ στους Ευρωπαίους: Τα Χριστούγεννα μείνετε σπίτι, έχουμε μπροστά μας δύο μήνες θυσιών

Ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ, Χανς Κλούγκε, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες της Ευρώπης να επιλέξουν να μείνουν σπίτια τους αυτές τις γιορτές.

Σε μια μακροσκελή του ανακοίνωση, ο Κλούγκε αναφέρθηκε στη σφοδρότητα του δεύτερου κύματος της πανδημίας στην Ευρώπη, μια περιοχή που έσπασε πρώτη το φράγμα των 500.000 θανάτων από τον κορωνοϊό στον πλανήτη. Ο κ. Κλούγκε είχε απευθύνει μήνυμα στους Έλληνες πριν από δύο εβδομάδες, στα πλαίσια της ενημέρωσης του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλιας, για τον κορωνοϊό.

Ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ αναφέρθηκε εκτενώς και στην τεράστια επίπτωση που θα έχει όλη αυτή η περίοδος στην ψυχική υγεία. Η πανδημία έχει προκαλέσει έντονο άγχος, κατάθλιψη και έχει αποσταθεροποιήσει τις ζωές όλων μας.

Ο κ. Κλούγκε απηύθυνε έκκληση προς όλες τις χώρες να στηρίξουν τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και στους πολίτες να ζητήσουν βοήθεια και να προσφέρουν υποστήριξη, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Tragically, more than half a million people have lost their lives to #COVID19 in our region. I urge people to stay home this holiday season- its not worth the risk.

Amid a growing #mentalhealth crisis, this holiday season: reach out, connect & support 👇https://t.co/TWotZ5Mdzp

— Hans Kluge (@hans_kluge) December 18, 2020