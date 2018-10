Η Cobalt, της οποίας το κλείσιμο γνωστοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης, ανακοινώνει ότι όλες οι πτήσεις από τις 23:50 της 17ης Οκτωβρίου ακυρώνονται, «εξαιτίας αόριστης παύσης των εργασιών της».

Η εταιρεία καλεί τους επιβάτες που έχουν εισιτήρια, να μην μεταβούν στο αεροδρόμιο Λάρνακας «ή σε οποιοδήποτε άλλο αεροδρόμιο αύριο, 18 Οκτωβρίου 2018», καθώς οι πτήσεις δεν θα γίνουν, ενώ κανένα μέλος του προσωπικού της εταιρείας δεν θα είναι παρών.

Για αποζημιώσεις, καλούνται οι επιβάτες να επικοινωνήσουν με τον πάροχο της πιστωτικής τους κάρτας ή το ταξιδιωτικό γραφείο από το οποίο προμηθεύτηκαν τα εισιτήρια .

Καταλήγοντας, η Cobalt απολογείται και ευχαριστεί τους πιστούς πελάτες για την υποστήριξη τα τελευταία δύο χρόνια.

Υπουργός Μεταφορών : Λύσεις που θα διευκολύνουν επιβατικό κοινό

Σε δηλώσεις της με το πέρας της ευρείας σύσκεψης στο Υπουργείο, η Υπουργός Μεταφορών ανέφερε ότι η Cobalt ενημέρωσε ότι αναστέλλει απόψε τις εργασίες της και οι λόγοι του κλεισίματος ήταν όπως τόνισε, οικονομικοί.

«Μετά από ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο καταλήξαμε σε λύσεις που θα διευκολύνουν επιβατικό κοινό». Η Υπουργός εξέφρασε την λύπη της για το κλείσιμο της εταιρείας, αλλά και για την ταλαιπωρία του κοινού.

Εντός των επόμενων 24ωρων θα δοθούν τηλέφωνα ταξιδιωτικών γραφείων τα οποία θα δώσουν εισιτήρια το κόστος των οποίων θα καλύψει το κράτος, όχι γιατί έχει νομική υποχρέωση αλλά γιατί θέλει να εξυπηρετήσει το κοινό και να αποφευχθεί ταλαιπωρία, σημείωσε.

PRESS RELEASE: PASSENGERS

Cobalt regrets to announce that it will be cancelling all Flights as of 23:50pm on October 17, 2018 due to indefinite suspension of Cobalt’s operations. As a result, future flights or services provided by Cobalt will be cancelled and will no longer operate.

Passengers who have un-flown tickets are instructed not to go to Larnaca Airport or any departure airport tomorrow, 18 October 2018 as no Cobalt flights will operate and no Cobalt staff will be present.

For refunds, please contact your credit card provider or Travel Agent.

We sincerely apologise once again and would like to thank our very loyal customers for their support over the last two years of Cobalt operations.