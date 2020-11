Εκλογές ΗΠΑ 2020: Συνεχίζεται η αντιπαράθεση Μπάιντεν – Τραμπ για την καταμέτρηση των ψήφων

Το θρίλερ των αμερικανικών εκλογών συνεχίζεται με τον Ντόναλντ Τραμπ να αρνείται την καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων

Περισσότερες από 24 ώρες έχουν περάσει από το κλείσιμο και της τελευταίας κάλπης των αμερικανικών εκλογών και το αποτέλεσμα μόνο σίγουρο δεν μπορεί να είναι. Όπως όλα δείχνουν, νικητής της διαδικασίας των αμερικανικών εκλογών θα αναδειχθεί ο δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν (εκτός και αν πραγματοποιηθεί μια τεράστια ανατροπή στην πολιτεία της Νεβάδα), ωστόσο την τελευταία λέξη για την τελική έκβαση φαίνεται πως θα την πει το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας. Η κομητεία της Αλέγκενι δεν θα μετρά πια ψηφοδέλτια μέχρι αύριο, λόγω δικαστικής απόφασης για περίπου 29.000 αμφισβητούμενα ψηφοδέλτια.

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εκλογών ο πρωτοπόρος για την κούρσα προς τον Λευκό Οίκο, Τζο Μπάιντεν, ανήρτησε ένα βίντεο στον λογαριασμό του στο Twitter, με το μήνυμα «κάθε ψήφος πρέπει να μετρήσει».

Every vote must be counted. pic.twitter.com/kWLGRfeePK

Από την πλευρά του ο νυν πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε να επικοινωνεί προς τους ψηφοφόρους του και προς τον υπόλοιπο κόσμο ότι η καταμέτρηση των ψήφων πρέπει να σταματήσει.

Μάλιστα με ένα δεύτερο tweet, ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος σημείωσε ότι «κάθε ψήφος που θα έρθει μετά την ημέρα των εκλογών δεν θα μετρήσει». Σημειώνεται, ότι ο Τραμπ έχει εδώ και μήνες αντιταχθεί στη μέθοδο των επιστολικών ψήφων, γιατί όπως επανειλημμένα τονίζει, θα υπάρξει νοθεία.

ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020