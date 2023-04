Εκπληκτικές εικόνες του πλανήτη Ουρανού κατέγραψε James Webb

Μια εκπληκτική εικόνα του παγωμένου γίγαντα του ηλιακού μας συστήματος, πλανήτη Ουρανού, αποτύπωσε το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, που ανέπτυξαν η NASA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) και ο Καναδικός Οργανισμός Διαστήματος (CSA).

Η νέα εικόνα παρουσιάζει τους εντυπωσιακούς δακτυλίους του. Ο Ουρανός έχει 13 γνωστούς δακτυλίους, έντεκα από τους οποίους είναι ορατοί σε αυτές τις εικόνες. Μεταξύ αυτών βρίσκονται δύο πιο αχνοί δακτύλιοι με σκόνη, οι οποίοι έχουν απεικονιστεί μόλις άλλες δύο φορές, από το διαστημόπλοιο Voyager 2 που πέταξε δίπλα από τον πλανήτη το 1986 και από το Αστεροσκοπείο Keck στη Χαβάη με προηγμένη προσαρμοστική οπτική.

2. Hubble: @NASAHubble has given us multiple views of Uranus. The image on the left was taken with visible, ultraviolet and infrared light in 2003, while the image on the right was taken in visible light in 2022. pic.twitter.com/wAI4H4wmQH

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) April 6, 2023