Εκρήξεις στο Κίεβο: Φυγαδεύτηκε ο Επίτροπος Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε καταφύγιο στο υπόγειο του ξενοδοχείου στο Κίεβο στο οποίο διαμένει οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας ο Επίτροπος Δικαιοσύνης Ντιντιέρ Ρέιντερς και η ομάδα του, οι οποίοι βρίσκονταν στην Ουκρανική πρωτεύουσα σε επίσημη επίσκεψη όταν ξεκίνησαν οι νέοι Ρωσικοί βομβαρδισμοί.

«Σειρά εκρήξεων στο κέντρο του #Kyiv σήμερα το πρωί» έγραψε ο κ. Ρέιντερς στο Twitter, αναρτώντας φωτογραφία από το καταφύγιο. «Χάρη στη γρήγορη αντίδραση του προσωπικού ασφαλείας, η ομάδα μου και εγώ μεταφερθήκαμε γρήγορα στο υπόγειο του ξενοδοχείου. Είμαστε ασφαλείς και αναμένουν την εξέλιξη της κατάστασης» πρόσθεσε.

A series of explosions in downtown #Kyiv this morning. Thanks to the quick reaction of the security staff, my team and I were rapidly transferred to the hotel shelter. We are safe and waiting for updates. #UkraineRussianWar pic.twitter.com/QtWwCwCqr6

— Didier Reynders (@dreynders) October 10, 2022